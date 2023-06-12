Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ким Кардашьян поделилась откровенными подробностями интимной жизни arrow

Ким Кардашьян поделилась откровенными подробностями интимной жизни

12 июня 2023 14:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ким Кардашьян поделилась откровенными подробностями интимной жизни
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян никогда не отличалась закомплексованностью, но, как оказалось, это касается только ее публичного самовыражения.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Застенчивая звезда

Ким во время одного из эпизодов реалити-шоу призналась, что перед своими избранниками не может быть полностью раскрепощенной. Звезда сказала, что обычно выключает свет во время интима.

"Это странно, но я не переживаю, когда во время откровенной фотосессии в комнате сотня людей. Я могу разгуливать в стрингах, и мне все равно. Но когда я с мужчиной, я говорю: "Не смотри на меня! Выключи свет", — призналась Ким.

Также звезда рассказала, что смотрит сериал "Секс и город" каждый день и не хочет у встречаться с партнерами с большой разницей в возрасте.

Кстати, стартом своей карьеры Ким Кардашян обязана именно отодраному видео. В 2007 году в Сети появилось скандальное видео Ким с ее возлюбленным Рэем Джеем. Ходили слухи, что именно мама Ким подговорила ее обнародовать домашнее видео.

Ранее стало известно, что в 2023 году сестра Ким Кардашьян Кайли заняла 38 место в рейтинге самых богатых женщин, имея $680 миллионов. Ким опередила младшую сестру, поднявшись на 21 место с состоянием в $1.2 миллиарда.

Напомним, звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян стремительно похудела в последнее время. Хлои, по словам близких, почти не спит и находится в постоянном напряжении.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

"Герои в тылу": на Новини.LIVE стартует спецпроект о тех, кто побеждает без оружия в руках

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас