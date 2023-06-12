Ким Кардашьян поделилась откровенными подробностями интимной жизни

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян никогда не отличалась закомплексованностью, но, как оказалось, это касается только ее публичного самовыражения.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ким во время одного из эпизодов реалити-шоу призналась, что перед своими избранниками не может быть полностью раскрепощенной. Звезда сказала, что обычно выключает свет во время интима.

"Это странно, но я не переживаю, когда во время откровенной фотосессии в комнате сотня людей. Я могу разгуливать в стрингах, и мне все равно. Но когда я с мужчиной, я говорю: "Не смотри на меня! Выключи свет", — призналась Ким.

Также звезда рассказала, что смотрит сериал "Секс и город" каждый день и не хочет у встречаться с партнерами с большой разницей в возрасте.

Кстати, стартом своей карьеры Ким Кардашян обязана именно отодраному видео. В 2007 году в Сети появилось скандальное видео Ким с ее возлюбленным Рэем Джеем. Ходили слухи, что именно мама Ким подговорила ее обнародовать домашнее видео.

Ранее стало известно, что в 2023 году сестра Ким Кардашьян Кайли заняла 38 место в рейтинге самых богатых женщин, имея $680 миллионов. Ким опередила младшую сестру, поднявшись на 21 место с состоянием в $1.2 миллиарда.

Напомним, звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян стремительно похудела в последнее время. Хлои, по словам близких, почти не спит и находится в постоянном напряжении.