Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ким Кардашьян показала свой автопарк: таблоиды посчитали, сколько она за него выложила денег arrow

Ким Кардашьян показала свой автопарк: таблоиды посчитали, сколько она за него выложила денег

7 апреля 2023 17:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Американская светская львица Ким Кардашьян за рулем. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Многие мировые знаменитости имеют немалые автопарки в своих имениях. Не стала отходить от голливудских традиций и американская светская львица Ким Кардашьян. Пока она была за городом, ее персонал сделал генеральную уборку поместья. А папарацци и таблоиды посчитали автомобили, которые приобрела Ким.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также:

Роскошный автопарк Ким Кардашьян был замечен в ее доме Hidden Hills близ Лос-Анджелеса. 42-летняя звезда перед тем как улететь с четырьмя детьми в Японию дала указание своим работникам: убрать в имении и закончить ландшафтный дизайн. Те вывезли из гаража все авто Ким Кардашьян, а папарацци быстренько все сфотографировали.

Автопарк Ким Кардашьян. Фото: BackGrid
Имение Ким Кардашьян. Фото: BackGrid

В коллекции Ким — майбах, кадиллак, ламборгини, роллс-ройс и другие автомобили. Приблизительная сумма без учета перекраски  автомобилей составила более 2 млн долларов. Авто Ким показали удивительную цветовую последовательность, поскольку почти все они в оттенках серебра или белого. А вот ее младшие сестры Кендалл и Кайли Дженнер больше любят яркие цвета.

Ким также предпочла транспортные средства, которым было всего год или два, в отличие от Кендалл, которая коллекционирует классические спортивные автомобили.

Подсчеты таблоидов по автопарку Ким Кардашьян. Фото: BackGrid

Напомним, ранее мы писали, что папарацци разозлили Ким Кардашьян во время фотосессии в купальнике на пляже. Также мы писали, что Кайли Дженнер призналась, какая из сестер Кардашьян ей самая родная и с которой почти ничего общего.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB