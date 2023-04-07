Ким Кардашьян показала свой автопарк: таблоиды посчитали, сколько она за него выложила денег

Американская светская львица Ким Кардашьян за рулем. Фото: google.com

Многие мировые знаменитости имеют немалые автопарки в своих имениях. Не стала отходить от голливудских традиций и американская светская львица Ким Кардашьян. Пока она была за городом, ее персонал сделал генеральную уборку поместья. А папарацци и таблоиды посчитали автомобили, которые приобрела Ким.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Роскошный автопарк Ким Кардашьян был замечен в ее доме Hidden Hills близ Лос-Анджелеса. 42-летняя звезда перед тем как улететь с четырьмя детьми в Японию дала указание своим работникам: убрать в имении и закончить ландшафтный дизайн. Те вывезли из гаража все авто Ким Кардашьян, а папарацци быстренько все сфотографировали.

Автопарк Ким Кардашьян. Фото: BackGrid

Имение Ким Кардашьян. Фото: BackGrid

В коллекции Ким — майбах, кадиллак, ламборгини, роллс-ройс и другие автомобили. Приблизительная сумма без учета перекраски автомобилей составила более 2 млн долларов. Авто Ким показали удивительную цветовую последовательность, поскольку почти все они в оттенках серебра или белого. А вот ее младшие сестры Кендалл и Кайли Дженнер больше любят яркие цвета.

Ким также предпочла транспортные средства, которым было всего год или два, в отличие от Кендалл, которая коллекционирует классические спортивные автомобили.

Подсчеты таблоидов по автопарку Ким Кардашьян. Фото: BackGrid

Напомним, ранее мы писали, что папарацци разозлили Ким Кардашьян во время фотосессии в купальнике на пляже. Также мы писали, что Кайли Дженнер призналась, какая из сестер Кардашьян ей самая родная и с которой почти ничего общего.