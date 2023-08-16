"Золота епоха Кім": Андре Тан розповів про еволюцію стилю Кім Кардаш’ян

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан проаналізував стиль однієї з найпровакативніших зірок сьогодення — Кім Кардаш’ян. Модельєр згадав найвідоміші модні виходи зірки реаліті-шоу.

Про це дизайнер написав у своєму Instagram.

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Андре Тан розповів, що свого часу Кім Кардаш’ян прославилася завдяки тому, що була подругою та помічницю світської левиці, а також спадкоємиці багатомільйонної імперії Періс Гілтон. Тоді Кім навіть копіювала стиль зіркової білявки: джинси скінні та ремені. Але з годом, Кім стала сміливішою.

"2008-2011 рік називають золотим століттям Кім. У золотий відтінок вона буквально закохується і не боїться носити його не тільки в аксесуарах , а й в одязі, в тому числі вигулює його на червоних доріжках. В тому ж році вона закохується у принт леопард", — коментує Андре Тан стиль красуні.

Дизайнер Андре Тан розібрав стиль Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан розібрав стиль Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан розібрав стиль Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан розібрав стиль Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан розібрав стиль Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан розібрав стиль Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

А в 2012 році Кім під впливом чоловіка, репера Кан’є Веста змінює свій стиль на більш стриманий.

"Останні роки — часи важкого люксу для Кім. Тепер модні світові будинки — її друзі та партнери, і вона — обличчя багатьох брендів", — говорить у фіналі Андре Тан про модну еволюцію стилю Кім.

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