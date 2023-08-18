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Ким Кардашьян похвасталась стройной талией на борту собственного самолета

18 августа 2023 17:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ким Кардашьян похвасталась стройной талией на борту собственного самолета
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась новым селфи. Кроме своего подтянутого тела она также засветила частный самолет, на котором передвигается по миру.

Снимки запостила в своем Instagram.

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42-летняя владелица SKIMS позировала в белом топе и розовых спортивных штанах, спущенных на бедрах. Акцент Ким сделала на свою тоненькую талию.

Парикмахер Крис Эпплтон прокомментировал снимок: "худышка". Пост также лайкнула подруга звезды, Пэрис Хилтон.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Фото было сделано в ванной комнате ее частного самолета, в которой можно увидеть розу в вазе, полотенце и большую раковину.

"Я на самом деле никогда не свободна, я просто нахожу время", — прокомментировала Ким фото.

Ранее стало известно, что марку белья Кардашян SKIMS оценивают более чем в 4 миллиарда долларов. Это по сравнению с 2022 годом, когда инвесторы оценивали компанию в 3,2 миллиарда долларов.

Напомним, Ким Кардашьян в блестящем бикини покаталось на велосипеде.

Ранее Ким Кардашьян без макияжа подловили у офиса пластического хирурга.

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