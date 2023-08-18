Ким Кардашьян похвасталась стройной талией на борту собственного самолета

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась новым селфи. Кроме своего подтянутого тела она также засветила частный самолет, на котором передвигается по миру.

Снимки запостила в своем Instagram.

Читайте также:

Миллиардерша Ким находит время на селфи

42-летняя владелица SKIMS позировала в белом топе и розовых спортивных штанах, спущенных на бедрах. Акцент Ким сделала на свою тоненькую талию.

Парикмахер Крис Эпплтон прокомментировал снимок: "худышка". Пост также лайкнула подруга звезды, Пэрис Хилтон.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Фото было сделано в ванной комнате ее частного самолета, в которой можно увидеть розу в вазе, полотенце и большую раковину.

"Я на самом деле никогда не свободна, я просто нахожу время", — прокомментировала Ким фото.

Ранее стало известно, что марку белья Кардашян SKIMS оценивают более чем в 4 миллиарда долларов. Это по сравнению с 2022 годом, когда инвесторы оценивали компанию в 3,2 миллиарда долларов.

Напомним, Ким Кардашьян в блестящем бикини покаталось на велосипеде.

Ранее Ким Кардашьян без макияжа подловили у офиса пластического хирурга.