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Ким Кардашьян похвасталась своими привлекательными формами на обложке Vogue

27 июня 2023 14:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ким Кардашьян похвасталась своими привлекательными формами на обложке Vogue
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Vogue
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снялась для обложки итальянского Vogue. В интервью красавица рассказала о материнстве и семье.

Фото Ким поделилась в своем Instagram.

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Стильная Ким

В фотосессии звезда позировала в оригинальных прозрачных одеждах, демонстрируя свои соблазнительные формы и стройную талию. Ким признается, рада, что у нее есть персонал, который помогает ухаживать за детьми, но все равно она очень занятая мамочкой.

"Я так счастлива, что у меня есть кому помочь с детьми. Но дети все равно хотят, чтобы именно мама решила их проблемы. Я очень уважаю своих родителей и просто не могу поверить, через что прошла моя мать", — сказала Кардашян.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Vogue

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Vogue

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Vogue

Звезда реалити-шоу воспитывает четырех детей от бывшего мужа Канье Веста. Пара развелась в 2021 году. Сейчас рэппер уже снова женился. Ким старается не показывать своих эмоций детям, даже если грустная.

"Я стараюсь не показывать эмоции, если, например, это касается отца моих детей. Я должна всегда быть готова объяснить, почему я расстроена, но это может быть неуместно в подобной ситуации. Я не хочу быть таким человеком", — говорит красавица.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Vogue

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Vogue

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Vogue

Ким восхищается своей матерью, воспитавшей шестерых детей. Правда, снимать стресс женщине иногда помогал алкоголь.

Мать Ким Кардашьян Крис Дженнер от первого мужа, адвоката Роберта Кардашьяна родила четырех детей — Кортни, Ким, Хлое и Роберта, от второго олимпийского чемпиона по легкой атлетике Брюса Дженнера, известного теперь, как Кейтлин Дженнер — двоих, Кендалл и Кайли.

Ранее стало известно, что в 2023 году сестра Ким Кардашьян Кайли заняла 38 место в рейтинге самых богатых женщин, имея $680 миллионов. Ким опередила младшую сестру, поднявшись на 21 место с состоянием в $1.2 миллиарда.

Напомним, звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян стремительно похудела в последнее время. Хлои, по словам близких, почти не спит и находится в постоянном напряжении.

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