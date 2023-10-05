Кім Кардаш'ян потрапила в престижний рейтинг ТОП-100: який саме

Американська світська левиця, бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Google

Американська світська левиця, бізнесвумен Кім Кардаш'ян знялася у новій фотосесії для осіннього номера глянцю Fortune. Журналісти саме цього видання назвали зірку однієї зі "100 найвпливовіших жінок у світі".

Відповідна публікація з’явилась у соцмережах Fortune.

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Редакція зазначила, що 42-річна зірка змогла перетворити свій бренд коригувальної білизни Skims на компанію з оборотом у чотири мільярди доларів. В інтерв'ю журналу знаменитість розповіла про свої наступні проєкти — залучення венчурного капіталу та відкриття приватної інвестиційної компанії SKKY Partners.

Журналісти також поспілкувались із продюсером Скоттом Будником, який був партнером Кардаш'ян в одному з її проєктів. Вони разом знімали документальний фільм в одній з державних в'язниць у Каліфорнії. Там Кардаш'ян зустрічалася із в'язнями одиночних камер, щоб докладно обговорити, як покарання такого роду впливає на їхнє душевне здоров'я.

"Коли вона бачить щось, у що справді вірить, вона встромляє зуби і йде ва-банк", — сказав Будник про Кардаш’ян.

На запитання, як вона справляється з такою кількістю справ і знаходить на весь час, Кардаш'ян відповіла: "Я людина, яка випереджає план на вісім-десять років".

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка культового серіалу, британська акторка Кім Кетролл приміряла білизну від Кім Кардаш’ян. Також ми розповідали, що головна редакторка Vogue Анна Вінтур не зраділа компанії Кім Кардаш'ян.