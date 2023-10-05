Ким Кардашьян попала в престижный рейтинг ТОП-100: какой именно

Американская светская львица, бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: Google

Американская светская львица, бизнесвумtн Ким Кардашьян снялась в новой фотосессии для осеннего номера глянца Fortune. Журналисты именно этого издания назвали звезду одной из "100 самых влиятельных женщин в мире".

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Fortune.

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Редакция отметила, что 42-летняя звезда смогла превратить свой бренд корректирующего белья Skims в компанию с оборотом в четыре миллиарда долларов. В интервью журналу знаменитость рассказала о своих последующих проектах — привлечении венчурного капитала и открытии частной инвестиционной компании SKKY Partners.

Журналисты также пообщались с продюсером Скоттом Будником, который был партнером Кардашьян в одном из ее проектов. Они вместе снимали документальный фильм в одной из государственных тюрем в Калифорнии. Там Кардашьян встречалась с заключенными одиночных камер, чтобы подробно обсудить, как наказание такого рода влияет на их душевное здоровье.

"Когда она видит что-то, во что действительно верит, она вонзает зубы и идет ва-банк", — сказал Будник о Кардашьяне.

На вопрос, как она справляется с таким количеством дел и находит все время, Кардашьян ответила: "Я человек, который опережает план на восемь-десять лет".

Напомним, ранее мы писали, что звезда культового сериала, британская актриса Ким Кетролл примерила белье от Ким Кардашьян. Также мы рассказывали, что главныйредактор Vogue Анна Винтур не обрадовалась компании Ким Кардашьян.