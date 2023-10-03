Ким Кардашьян ошеломила домашней фотосессией в крошечном белье

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашьян порадовала откровенной фотосессией. Звезда в домашних условиях снялась в обольстительном образе.

Фото Кардашьян опубликовала в своих социальных сетях.

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Откровенная фотосессия Ким

Кардашьян на фото позировала в заманчивом комплекте от Gucci. Внимание подписчиков привлек блестящий металлический бикини топ от итальянского Дома моды. Дополнила свой соблазнительный образ пижамой.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

"Это все Gucci", — подписала фото Ким.

Подписчики заподозрили, что Ким сделала фото, чтобы отвлечь внимание от негативной реакции на ее сотрудничество с кампанией Balenciaga. Кардашьян отказалась разорвать связи с брендом после прошлогоднего скандала с педофилией, всколыхнувшим мир моды.

Владелица бренда SKIMS была одной из моделей, демонстрировавших коллекцию лета 2024 года. Ким не вышла на подиум и даже не сидела в первом ряду на показе Balenciaga на Парижской неделе моды, на которой присутствовали ее мать Крис Дженнер и давняя подруга Пэрис Хилтон.

В ноябре 2022 года Ким отказалась разрывать отношения с Balenciaga, несмотря на скандал, указывающий на то, что компания была связана со съемками, на которых дети были размещены рядом с предметами БДСМ.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кардашьян, несколько лет работавшая с компанией, высказалась через несколько дней после скандала.

Известно, что ее бывший супруг Канье Уест познакомил ее с креативным директором Balenciaga, а дочери пары тоже носили бренд.

Balenciaga, всемирно известный испанский Дом моды, который одевает таких знаменитостей, как Ким, Бейонсе и Николь Кидман, принес извинения за скандал.

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