Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кім Кардаш'ян приміряла замалий купальник та порадила ризикувати arrow

Кім Кардаш'ян приміряла замалий купальник та порадила ризикувати

19 липня 2023 16:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кім Кардаш'ян приміряла замалий купальник та порадила ризикувати
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мільярдерка Кім Кардашьян порадувала своїх 362 мільйони підписників. 42-річна зірка,опублікувала зображення у бікіні біля басейну під час тропічної відпустки.

Світлинами поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Тропічна відпустка

Засновниця SKIMS позувала спокусливо у криіхтіному топі, який виглядав дещо замалим. Підписала допис теж грайливо:

"Ризикуйте, і ви отримаєте", — прокоментувала зірка.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Позаду Кім був басейн дивної форми з краєвидом на океан, усіяний пальмами.

Кім Кардаш’ян, вочевидь вирушила на відпочинок після сімейних розбірок. Зірка давно товаришує з Доменіко Дольче і Стефано Габана. Тепер бренд став причиною її гучної сварки з сестрою Кортні. Та звинувати Кім у копіюванні її весільного образу. На що Кім відповіла, що Кортні в неї "вкрала" місце проведення весілля та співака, який розважав гостей. Мова йде про Італію, де обидві сестри зіграли весілля, та Андреа Бочеллі, який співав для обох жінок.

Нагадаємо, акторка Меган Фокс не перестає вражати фоловерів. Зірка приміряла черговий провокативний образ.

Раніше співачка Loreen стала вдруге переможницею пісенного конкурсу "Євробачення". Артистка у яскравих образах знялась у фотосесії для відомого глянцю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз