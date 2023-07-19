Кім Кардаш'ян приміряла замалий купальник та порадила ризикувати

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Мільярдерка Кім Кардашьян порадувала своїх 362 мільйони підписників. 42-річна зірка,опублікувала зображення у бікіні біля басейну під час тропічної відпустки.

Світлинами поділилася у своєму Instagram.

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Засновниця SKIMS позувала спокусливо у криіхтіному топі, який виглядав дещо замалим. Підписала допис теж грайливо:

"Ризикуйте, і ви отримаєте", — прокоментувала зірка.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Позаду Кім був басейн дивної форми з краєвидом на океан, усіяний пальмами.

Кім Кардаш’ян, вочевидь вирушила на відпочинок після сімейних розбірок. Зірка давно товаришує з Доменіко Дольче і Стефано Габана. Тепер бренд став причиною її гучної сварки з сестрою Кортні. Та звинувати Кім у копіюванні її весільного образу. На що Кім відповіла, що Кортні в неї "вкрала" місце проведення весілля та співака, який розважав гостей. Мова йде про Італію, де обидві сестри зіграли весілля, та Андреа Бочеллі, який співав для обох жінок.

Нагадаємо, акторка Меган Фокс не перестає вражати фоловерів. Зірка приміряла черговий провокативний образ.

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