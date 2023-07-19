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Ким Кардашьян примерила слишком маленький купальник и посоветовала рисковать

19 июля 2023 16:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ким Кардашьян примерила маленький купальник и посоветовала рисковать
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Миллиардерша Ким Кардашьян порадовала свои 362 миллиона подписчиков. 42-летняя звезда опубликовала снимки в бикини у бассейна во время тропического отпуска.

Фотографиями поделилась в своем Instagram.

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Основательница SKIMS позировала соблазнительно в кроихтином топе, который выглядел несколько не по размеру. Подписала сообщение тоже игриво:

"Рискуйте, и вы получите", — прокомментировала звезда.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Позади Ким был бассейн удивительной формы с видом на океан, усеянный пальмами.

Ким Кардашьян, очевидно, отправилась на отдых после семейных разборок. Звезда давно дружит с Доменико Дольче и Стефано Габано. Теперь бренд стал причиной ее громкой ссоры с сестрой Кортни. Та обвиняла Ким в копировании ее свадебного образа. На что Ким ответила, что Кортни у нее "украла" место проведения свадьбы и развлекающего гостей певца. Речь идет об Италии, где обе сестры сыграли свадьбу, и Андреа Бочелли пел для обеих женщин.

Напомним, актриса Меган Фокс не перестает поражать фолловеров. Звезда примерила очередной провокационный образ.

Ранее певица Loreen, которая стала во второй раз победительницей песенного конкурса "Евровидение", в ярких образах снялась в фотосессии для известного глянца.

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