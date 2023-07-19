Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Лісова німфа: Меган Фокс знялась у своїй найвідвертішій фотосесії arrow

Лісова німфа: Меган Фокс знялась у своїй найвідвертішій фотосесії

19 липня 2023 12:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лісова німфа: Меган Фокс знялась у своїй найвідвертіший фотосесії
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Меган Фокс показала не перестає вражати фоловерів. Зірка приміряла черговий провокативний образ.

Світлинами поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Смілива Меган

Нова зйомка Фокс вийшла чи не найвідвертішою з усіх, що вона робила. На фото зірка "Трансформерів" позує у мокрій сукні без спіднього.

"Сонце Тельця в четвертому домі", — підписала вона фото.

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

На найскромнішому знімку з фотосесії зображені пальці на ногах Меган, які вона занурила у ставок.

На вихідних Меган поділилася схожою сексуальною зйомкою, яка викликала захват у її нареченого Machine Gun Kelly.

"Якщо так виглядає дика тварина, я б дозволив їй розтерзати мене", — написав він у коментарях.

Раніше видання People повідомляло, що пара проходила терапію після того, як у їхніх стосунках настали важкі часи.

Чутки про це пішли, після того, як Меган завантажила в Instagram загадковий пост із цитатою про "нечесність" і видалила зі своєї сторінки кожне фото свого кавалера-репера.

Нагадаємо, цього року співачка Loreen стала вдруге переможницею пісенного конкурсу "Євробачення". Артистка у яскравих образах знялась у фотосесії для відомого глянцю.

Раніше Меган Фокс показала розкішні форми під час відвертої фотосесії. Зірка у самому купальнику залізла на дерево, де позувала у спокусливих позах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з фото

15:10 "Скільки можна красти?": Ольга Сумська емоційно "пройшлася" по українській владі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз