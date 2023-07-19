Лісова німфа: Меган Фокс знялась у своїй найвідвертіший фотосесії

Лісова німфа: Меган Фокс знялась у своїй найвідвертішій фотосесії
Меган Фокс показала не перестає вражати фоловерів. Зірка приміряла черговий провокативний образ.
Світлинами поділилася у своєму Instagram.
Смілива Меган
Нова зйомка Фокс вийшла чи не найвідвертішою з усіх, що вона робила. На фото зірка "Трансформерів" позує у мокрій сукні без спіднього.
"Сонце Тельця в четвертому домі", — підписала вона фото.
На найскромнішому знімку з фотосесії зображені пальці на ногах Меган, які вона занурила у ставок.
На вихідних Меган поділилася схожою сексуальною зйомкою, яка викликала захват у її нареченого Machine Gun Kelly.
"Якщо так виглядає дика тварина, я б дозволив їй розтерзати мене", — написав він у коментарях.
Раніше видання People повідомляло, що пара проходила терапію після того, як у їхніх стосунках настали важкі часи.
Чутки про це пішли, після того, як Меган завантажила в Instagram загадковий пост із цитатою про "нечесність" і видалила зі своєї сторінки кожне фото свого кавалера-репера.
Нагадаємо, цього року співачка Loreen стала вдруге переможницею пісенного конкурсу "Євробачення". Артистка у яскравих образах знялась у фотосесії для відомого глянцю.
Раніше Меган Фокс показала розкішні форми під час відвертої фотосесії. Зірка у самому купальнику залізла на дерево, де позувала у спокусливих позах.