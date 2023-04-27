Ким Кардашьян провела свадебную церемонию своего стилиста: кто стал избранником звездного гея
Близкий друг и стилист по волосам американской светской львицы и бизнесвумен Ким Кардашьян, Крис Эпплтон, вышел замуж. Его избранником стал актер сериала "Белый лотос", Лукас Гейдж. Торжественную церемонию провела сама Ким.
Свадебные фото и видео появились в Instagram Криса Эпплтона.
Подробности свадьбы
Звездная пара вышла замуж в Лас-Вегасе, а Ким Кардашьян и пятикратная обладательница премии "Грэмми", кантри-звезда Шанайя Твен сыграли ключевую роль в их свадьбе.
"Мы сделали это", — подписал Эпплтон свой пост в соцсети, который содержал эмодзи с бриллиантовым кольцом. Гейдж опубликовал такую же серию фотографий со словами: "Безымянный палец там, где камень".
На фотографиях изображены Гейдж и Эпплтон в черных кожаных брюках и черных пушистых куртках с Кардашьян на фоне знаковых белых кованых железных ворот маленькой белой часовни в Лас-Вегасе.
На другом фото изображена пара у алтаря, держась за руки, а Кардашьян читает с листа бумаги, проводя церемонию.
Эпплтон и Гейдж публично подтвердили свой роман и дебютировали на красной дорожке во время вечеринки Vanity Fair только в прошлом месяце.
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