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Ким Кардашьян провела свадебную церемонию своего стилиста: кто стал избранником звездного гея

27 апреля 2023 08:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ким Кардашьян провела свадебную церемонию своего стилиста: кто стал избранником звездного гея
Светская львица Ким Кардашьян, ее стилист по волосам Крис Эпплтон, актер Лукас Гейдж и певица Шанайя Твен. Фото: Instagram/chrisappleton1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Близкий друг и стилист по волосам американской светской львицы и бизнесвумен Ким Кардашьян, Крис Эпплтон, вышел замуж. Его избранником стал актер сериала "Белый лотос", Лукас Гейдж. Торжественную церемонию провела сама Ким.

Свадебные фото и видео появились в Instagram Криса Эпплтона.

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Подробности свадьбы

Звездная пара вышла замуж в Лас-Вегасе, а Ким Кардашьян и пятикратная обладательница премии "Грэмми", кантри-звезда Шанайя Твен сыграли ключевую роль в их свадьбе.

"Мы сделали это", — подписал Эпплтон свой пост в соцсети, который содержал эмодзи с бриллиантовым кольцом. Гейдж опубликовал такую же серию фотографий со словами: "Безымянный палец там, где камень".

На фотографиях изображены Гейдж и Эпплтон в черных кожаных брюках и черных пушистых куртках с Кардашьян на фоне знаковых белых кованых железных ворот маленькой белой часовни в Лас-Вегасе.

Ким Кардашьян на свадьбе своего друга и стилиста по волосам. Фото: Instagram/chrisappleton1

На другом фото изображена пара у алтаря, держась за руки, а Кардашьян читает с листа бумаги, проводя церемонию.

Свадьба стилиста по волосам Ким Кардашьян и актера Лукаса Гейджа. Фото: Instagram/chrisappleton1

Эпплтон и Гейдж публично подтвердили свой роман и дебютировали на красной дорожке во время вечеринки Vanity Fair только в прошлом месяце.

Стилист по волосам Крис Эпплтон и актер Лукас Гейдж. Фото: Instagram/chrisappleton1

Напомним, ранее мы писали, что британский миллиардер и крестный отец принца Джорджа, Хью Гроссвенор, объявил о помолвке. Также мы рассказывали, что сын Джона Бон Джови обручился со звездой сериала "Очень странные дела".

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