Кім Кардаш'ян розповіла, як на делікатній проблемі заробила мільярди

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян у купальнику власного бренду. Фото:

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян нещодавно стала найбагатшою серед своїх відомих сестер. А все завдяки успішній марці спіднього SKIMS, яку оцінюють у $3.2 мільярди доларів.

Про це блогерка розповіла в інтерв'ю Time magazine.

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Вирішували проблему чай та кава

Виявляється розпочати бізнес Кім змусила проблема з вибором білизни. Зірка не могла підібрати спіднє під тон своєї оливкової шкіри.

"Я зазвичай просто фарбувала свою коригуючу білизну чаєм та кавою у ванній", — говорить Кім Кардаш’ян, яка використала тривалий час цей неідеальний метод.

Особливо важко було, коли доводилось виходити на червону доріжку у мокрому спідньому. Також зірка заліплювала клейкою стрічкою шви на Spanx, щоб вони не "підстрибували" під сукнею.

Сьогодні білизна бренду Кім Кардаш’ян виконана у 10 кольорах для різних тонів шкіри та форм фігури.

Зірка вклала у бренд більшість своїх заощаджень. Також Кім є обличчям марки.

"Завжди подобається дивитися, як вона на мені сидить. Можу одразу зрозуміти, що схудла", — ділиться Кім Кардаш’ян, яка сама обирає моделей, тканину, концепцію кампанії та фотографів для бренду.

Та шлях до статусу мільярдерки був довгий.

"На початку, коли нічого розуміла, куди рухається моя кар’єра, я укладала угоди з різними кампаніями. Рекламувала одночасно кекси та пігулки для схуднення", — пригадує зірка.

У 2022 році Каньє розкритикував бренд колишньої дружини за надмірну сексуальну рекламу.

У 2023 році сестра Кім Кардаш'ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи $680 мільйонів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у $1.2 мільярди.

Раніше Forbes визнав Кайлі наймолодшою жінкою-мільярдером. Кайлі Дженнер започаткувала власну лінію косметики у 2015 році. Дівчина інвестувала 250 тисяч доларів, які заробила працюючи моделлю. У січні 2020 року вона продала 51% відсоток акцій компанії.

Нагдаємо, сестра Кім, Хлої Кардаш’ян, стрімко схудла останнім часом. Хлої, за словами близьких, майже не спить та перебуває у постійному напруженні.