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Ким Кардашьян рассказала, как на деликатной проблеме заработала миллиарды

23 июня 2023 17:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ким Кардашьян рассказала, как на щекотливой проблеме заработала миллиарды
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в купальнике собственного бренда. Фото:
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян недавно стала самой богатой среди своих известных сестер. А все благодаря успешной марке нижнего белья SKIMS, котору оценивают в $3.2 миллиарда долларов.

Об этом блогер рассказала в интервью Time magazine.

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Решали проблему чай и кофе

Оказывается, начать бизнес Ким заставила проблема с выбором белья. Звезда не могла подобрать нижнее белье в тон своей оливковой кожи.

"Я обычно просто красила свое корректирующее белье чаем и кофе в ванной", — говорит Ким Кардашьян, которая использовала длительное время этот неидеальный метод.

Особенно тяжело было, когда приходилось выходить на красную дорожку в мокром нижнем белье. Также звезда заклеивала клейкой лентой швы на Spanx, чтобы они не "подпрыгивали" под платьем.

Сегодня белье бренда Ким Кардашьян выполнено в 10 цветах для разных тонов кожи и форм фигуры.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Звезда вложила в бренд большинство своих сбережений. Также Ким является лицом марки.

"Всегда нравится смотреть, как оно на мне сидит. Могу сразу понять, что похудела", — делится Ким Кардашьян, которая сама выбирает моделей, ткань, концепцию кампании и фотографов для бренда.

Но путь к статусу миллиардерши был длинный.

"В начале, когда ничего не понимала, куда движется моя карьера, я заключала контракты с разными кампаниями. Рекламировала одновременно кексы и таблетки для похудения", — вспоминает звезда.

В 2022 году Канье раскритиковал бренд бывшей супруги за чрезмерную сексуальную рекламу.

В 2023 году сестра Ким Кардашьян Кайли заняла 38 место в рейтинге самых богатых женщин, имея $680 миллионов. Ким опередила младшую сестру, поднявшись на 21 место с состоянием в $1.2 миллиарда.

Ранее Forbes признал Кайли самой молодой женщиной-миллиардером. Кайли Дженнер положила начало собственной линии косметики в 2015 году. Девушка инвестировала 250 тысяч долларов, которые заработала, работая моделью. В январе 2020 года она продала 51% акций компании.

Напомним, сестра Ким, Хлои Кардашьян, стремительно похудела в последнее время. Хлои, по словам близких, почти не спит и находится в постоянном напряжении.

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