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Ким Кардашьян рассказала, как ей с сестрой удалось похудеть

26 мая 2023 19:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Похудела Ким Кардашьян открыла свой секрет
Ким и Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян часто удивляет изменением своего веса. В последнее время Ким невероятно похудела, но метод оказался печальным.

Об этом пишет Daily Mail.

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Во время одного из эпизодов реалити-шоу Ким в разговоре с бывшим мужем своей сестры, Кортни, раскрыла свою чудо-диету. Мужчина отметил, что Ким и ее сестра Хлои выглядят стройными, и, похоже, потеряли немало веса. На что Ким ответила коротко: "Диета-расставание".

Хлои и Ким Кардашьян

Ким в прошлом году рассталась с актером Питом Дэвидсоном, а ее сестра Хлои — с бойфрендом Тристаном Томпсоном, когда узнала, что от него родила другая женщина.

Интересно, что вокруг феноменального похудения звезд ходит немало слухов, будто они употребляли специальный препарат стоимостью 900 долларов за дозу. Именно он помог им добиться идеальной фигуры. Препарат, обычно используеся в лечении диабета, значительно снижает аппетит, вводят его в руки, бедра и живот.

Сестра Ким, Хлои, жестко ответила фоловерам в соцсети на обвинение в злоупотреблении препаратом:

"Не надо недооценивать мои физические тренировки. Я просыпаюсь пять раз в неделю в шесть утра ради тренировки", — заявила Хлои.

Ким Кардашьян в прошлом году также взволновала фанатов тем, что за несколько недель до Met Gala значительно похудела. Но звезда опровергла слухи, что принимала "нездоровые препараты".

Напомним, Эшли Грэм обеспокоила поклонников потерей веса. Фоловеры звезды признались, что разочарованы ею.

Ранее Эшли Грэм удивила своих подписчиков в социальной сети неожиданным лайфхаком. Звезда призналась, что спит с заклеенным ртом.

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