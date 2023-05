Кім Кардаш'ян розповіла, що плаче ночами після розлучення з Каньє Вестом

Світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Instagram/kimkardashian

Американська світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш'ян відверто розповіла про материнство. Зірка реаліті-шоу про її сімейку запевнила, що нерідко відчуває власне безсилля та не може впоратися з емоціями після розлучення з репером Каньє Вестом.

Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на подкаст On Purpose with Jay Shetty.

Колишня дружина Каньє Веста тепер одна займається вихованням чотирьох дітей. Кім запевнила, що навіть за умови наявності нянь та помічників — це складне завдання.

"Ви навіть не уявляєте, що в мене коїться вранці. Мені треба зачесати одну дочку, взути іншу дитину, а всім їм одночасно потрібна я. Це якесь божевілля. Це цілковитий хаос, щось абсолютно дике", — зізналась Кім.

42-річна зірка наголосила, що її діти — зовсім різні. Тому їй доводиться одночасно виявляти суворість, намагаючись розібратися в ситуації. Все це накладає значний відбиток на настрій Кім.

"Іноді я плачу перед сном. Є такі вечори, коли ти просто сидиш удома у брудній піжамі та з брудною головою, ти вся у сльозах — і підготуватися до цього абсолютно неможливо", — підсумувала Кардаш'ян.

Кім Кардаш'ян з дітьми. Фото: Instagram/kimkardashian

Кім Кардаш'ян з дітьми. Фото: Instagram/kimkardashian