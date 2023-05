Ким Кардашьян рассказала, что плачет по ночам после развода с Канье Уэстом

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: Instagram/kimkardashian

Американская светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян откровенно рассказала о материнстве. Звезда реалити-шоу о ее семейке заверила, что нередко испытывает собственное бессилие и не может справиться с эмоциями после развода с рэпером Канье Уэстом.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на подкаст On Purpose with Jay Shetty.

Читайте также:

Подробности

Бывшая жена Канье Уэста теперь одна занимается воспитанием четырех детей. Ким заверила, что даже при наличии нянь и помощников — это сложная задача.

"Вы даже не представляете, что у меня творится утром. Мне нужно зачесать одну дочь, обуть другого ребенка, а всем им одновременно нужна я. Это какое-то безумие. Это полный хаос, что-то совершенно дикое", — призналась Ким.

42-летняя звезда подчеркнула, что ее дети совсем разные. Поэтому ей приходится одновременно проявлять суровость, пытаясь разобраться в ситуации. Все это накладывает значительный отпечаток на настроение Ким.

"Иногда я плачу перед сном. Есть такие вечера, когда ты просто сидишь дома в грязной пижаме и с грязной головой, ты вся в слезах — и подготовиться к этому абсолютно невозможно", — подытожила Кардашьян.

Ким Кардашьян с детьми. Фото: Instagram/kimkardashian

Напомним, ранее мы писали, что новоиспеченная жена Канье Уэста шокировала образом в новой рекламе бренда рэпера. Также мы рассказывали, что в элитном районе, где проживают сестры Кардашьян, усовершенствовали меры безопасности.