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В елітному районі, де мешкають сестри Кардаш'ян, удосконалили заходи безпеки

30 квітня 2023 14:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В елітному районі, де мешкають сестри Кардаш'ян, удосконалили заходи безпеки
В'їзд в елітний район Hidden Hills в Каліфорнії. Фото: CLINT BREWER/SPLASH NEWS.
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Щороку знаменитості витрачають мільйони доларів на безпеку. І це не дивно — нерідко зірки стають жертвами сталкерів та злочинців. Приватна спільнота Hidden Hills в Каліфорнії, в якій живуть деякі сестри Кардаш’ян інвестувала чималі гроші в оновлення технологій спостереження. 

Про це повідомляє видання TMZ.

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Що удосконалили в елітному районі

Джерела в правоохоронних органах повідомили таблоїду, що закрите поселення, де живуть Кім Кардаш'ян і Кайлі Дженнер, нещодавно залучило більше охоронців і встановило нову систему камер.

Сучасні технології дозволяють повідомляти про зловмисників у реальному часі. Кількість крадіжок зі зломом знизилось від кількох щотижня до нуля. Крім того, потенційних порушників зупиняли ще на підході до їхньої цілі. 

Маєток Кім Кардаш'ян. Фото: Google Earth

Удосконалення систем захисту сталося в результаті того, що територія страждала від крадіжок зі зломом, сталкерів та одержимих фанатів, які намагаються проникнути у зіркові маєтки.

Так, наприклад, Деандре Вільямс був заарештований у жовтні минулого року після того, як забрів в елітний район. Він проскочив повз охорону, але не зайшов далеко, його вдалося затримати. Його метою був маєток Кім Кардаш’ян, в яку він закоханий. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Каліфорнії знесли будинок легендарної голлівудської акторки Бетті Вайт. Також ми розповідали, що американський актор Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Анджеліною Джолі та Дженніфер Еністон.

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