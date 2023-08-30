Кім Кардаш'ян соромно за відверті фото нової дружини Каньє Веста

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян "вкрай збентежена та стурбована" тим, як поводиться її колишній чоловік Каньє Вест. Він потрапив у скандал після його недавніх прогулянок в Італії з новою дружиною Б'янкою Цензорі.

Про це пише Daily Mail.

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42-річна зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян, яка має чотирьох дітей із 46-річним репером, вірить, що "щось явно не так" і не знає, як вона "пояснить усе це дітям".

Цього тижня репер потрапив в об'єктиви папараці, оголивши свої сідниці під час прогулянки на човні з 28-річною Б’янкою у Венеції. Місцеві мешканці вже і так закликали поліцію до "арешту пари за непристойне оголення".

"Кім хвилювалася з приводу нових фотографій, які вийшли з Б’янкою, наприклад, як вона пояснить усе це дітям?. Їй соромно і вона переживає за Каньє — він ходить босоніж з шампанським по вулиці, щось явно не так. Кім важко, тому що як тільки вона думає, що може рухатися далі, відбувається щось подібне, і вона знову втягується в це. Щоразу, коли Каньє та Б’янка провокують відвертими виходами, це нагадує всім, що Кім одягалася так само під час шлюбу з репером. Вона краще залишить це позаду і забуде про це", — говорить інсайдер.

Протягом їхнього роману Каньє Вест часто називав Кім своєю "музою" і сильно вплинув на її бачення моди. Кардаш’ян подала на розлучення з музикантом у лютому 2021 року. У пари четверо спільних дітей - Норт, 10 років, Псалм, чотири роки, Сейнт, сім років, і Чикаго, яких п'ять років.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історії жахів".

Раніше Ілон Маск розблокував Каньє Веста у Twitter: але є нюанси.