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Ким Кардашьян стыдно за откровенные фото новой жены Канье Уэста

30 августа 2023 12:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ким Кардашьян стыдно за откровенные фото новой жены Канье Веста
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян "крайне обеспокоена" тем, как себя ведет ее бывший муж Канье Уэст. Он попал в скандал после его недавних прогулок в Италии с новой женой Бьянкой Цензори.

Об этом пишет Daily Mail.

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42-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, имеющая четырех детей с 46-летним рэпером, верит, что "что-то явно не так" и не знает, как она "объяснит все это детям".

 

На этой неделе рэпер попал в объективы папарацци, обнажив свои ягодицы во время прогулки на лодке с 28-летней Бьянкой в Венеции. Местные жители уже и так призывают полицию к "аресту пары за неприличное обнажение".

"Кем взволнована по поводу новых фотографий, которые вышли с Бьянкой, например, как она объяснит все это детям? Ей стыдно и она переживает за Канье — он ходит босиком с шампанским по улице, что-то явно не так. Ким тяжело, потому что как только она подумает, что может двигаться дальше, происходит нечто подобное, и она снова втягивается в это. Каждый раз, когда Канье и Бьянка провоцируют откровенными выходами, это напоминает всем, что Ким одевалась так же во время брака с рэпером. Она лучше оставит это позади и забудет об этом", — говорит инсайдер.

На протяжении их романа Канье Уэст часто называл Ким своей "музой" и оказал большое влияние на ее видение моды. Кардашьян подала на развод с музыкантом в феврале 2021 года. У пары четверо общих детей — Норт, 10 лет, Псалм, четыре года, Сейнт, семь лет, и Чикаго, которых пять лет.

Напомним, Ким Кардашьян не узнать в новом сезоне "Американской истории ужасов".

Ранее Илон Маск разблокировал Канье Уэста в Twitter: но есть нюансы.

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