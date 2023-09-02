Сальма Гайєк відсвяткувала 57-річчя фотосесією у яскравому бікіні

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк влаштувала пляжну фотосесію. Зірка вирішила порадувати шанувальників з нагоди святкування свого 57-го дня народження.

Світлини Гайєк опублікувала у своєму Instagram.

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Сальма Гайєк показала серію гарячих знімків з пляжного відпочинку. Зірка у яскравому бікіні та солом’яному капелюсі поплавала в океані та поніжились під сонечком.

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Я така щаслива, що жива, і так глибоко вдячна за всі благословення!!!! Моя люба родина, мої дорогоцінні друзі, моє здоров’я, моя робота, яка дає мені змогу йти вперед, моя команда, що надає сили, мої стосунки з тваринами та природою та любов усіх моїх відданих шанувальників. Вітаю мене з 57-м днем народження!!!" — прокоментувала фото акторка.

Сальма відкрито говорить про свій вік, процедури краси і не соромиться сивини. Тим більше, коли знає, як вдало приховати сірі пасма. Наприклад, щоб не видати сивину на скронях і біля чола, потрібно просто не піднімати окуляри нагору. Так вони "витягнуть" назовні все волосся.

"От порада, як закрити сивину, не фарбуючи волосся. Зніміть окуляри з голови! Привіт, мудрість", — розповіла підписникам Гайєк.

Сальма сказала, що не вдається до процедур краси, таких як ботокс або інші ін'єкції. Актриса зізналася, що розробила власну медитацію, під час якої вона відчуває, як енергія "танцює" по всьому її тілу та сприяє покращенню її зовнішнього вигляду.

Нагадаємо, одна з найбажаніших жінок світу знялась у відвертій рекламі ювелірних прикрас.