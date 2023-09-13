Ким Кардашьян в сияющем платье затмила Николь Кидман и голливудских девственниц на званом ужине

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Ким Кардашян, Сальма Хайек и Оливия Уайлд сияли на красной дорожке 2-го ежегодного гала-ужина Caring For Women в Нью-Йорке. Голливудские дивы поразили своими элегантными образами.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Роскошная Ким

41-летняя основательница SKIMS Ким Кардашьян затмила звездных коллег, позируя в облегающем розовом платье от Balenciaga, украшенном кристаллами. Полупрозрачный наряд продемонстрировал ее подтянутую фигуру. Платье дополнил шлейф, который помогла нести стилистка Дани Леви на красной дорожке. Ким дополнила образ спокойным макияжем и каблуками.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

57-летняя Сальма Хайек выбрала бордовое платье с блестками. Глубокое декольте подчеркивало пышное бюст звезды, а разрез до бедра на юбке позволял увидеть ее стройные ноги.

Оливия Уайлд выглядела невероятно в заметном бюстгальтере под черным жакетом-смокингом. 39-летняя актриса дополнила образ широкими брюками и черными туфлями на каблуке с блестящими ремешками со стразами. Зои Кравиц выглядела божественно в серебристом платье с пайетками. Дочь рокера Ленни Кравица подчеркнула образ, сделав вишневый маникюр и педикюр.

Актриса Зои Кравиц. Фото: Reuters

Актриса Сальма Гайек. Фото: Reuters

Актриса Сальма Гайек и ее муж Анри Пино. Фото: Reuters

Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

Николь Кидман надела голубое платье без бретелей, подпоясанное на талии атласным бантом. Завершила образ синими туфлями и парой черных перчаток.

Модель Карли Клосс позировала для фотографов в приталенном черном костюме и галстуке. Модель, которая недавно стала матерью двух детей, показала свои шелковистые каштановые волосы, собранные в сдержанную прическу.

Модель Карли Клос. Фото: Reuters

Актриса Оливия Уайлд. Фото: Reuters

Модель Крисси Терлингтон. Фото: Reuters

Второй ежегодный ужин "Забота о женщинах" организует Kering Foundation — ведущий фонд борьбы с насилием над женщинами.

Это празднование 15-летия благотворительной организации. В этом году звездный ужин принес пользу организациям, "решающим проблему гендерного насилия".

"Несмотря на тревожные случаи в области прав женщин во всем мире, за последние 15 лет был достигнут весомый прогресс в борьбе с насилием в отношении женщин, и мы должны продолжать использовать силу сотрудничества и солидарности, чтобы обеспечить всем женщинам возможность жить полноценной жизнью, свободной от насилия", — сказал Анри Пино, муж Сальмы Хайек, один из членов организации.

Напомним, мы писали о самых смелых образах гостей премии MTV Video Music Award 2023.

Ранее роскошная Хэлли Берри поразила эффектным появлением на модном мероприятии.