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Ким Кардашьян уже не одинока: звезда рассказала о новом бойфренде

8 июня 2023 12:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ким Кардашьян уже не одинока: звезда рассказала о новом бойфренде
Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: Instagram/kimkardashian
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После скандального развода с рэпером Канье Уэстом американская светская дива Ким Кардашьян имела отношения с комиком Питером Дэвидсоном. Впрочем, после их расставания в конце прошлого лета, о личной жизни 42-летней звезды мало что было известно. И вот сейчас Ким решила сообщить, свободно ли ее сердце.

Об этом пишет издание Page Six.

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Подробности

Ким Кардашьян рассказала, что друзья познакомили ее с новым интересным мужчиной. Они пошли на свидание в клуб в Нью-Йорке, где она в свое время с Питом Дэвидсоном устраивали тайные ужины.

Подробности о новом мужчине Ким рассказывать не стала. Не назвала звезда и его имя. Кардашьян лишь отметила, что он "соответствует стандартам".

Ранее Ким рассказывала в интервью, что она готова к новым отношениям. Но из-за скандального развода с одиозным рэпером Канье Уэстом, который является поклонником кровавой политики Путина, чувствует себя неуверенной в себе.

"Иногда я думаю: а кто вообще захочет встречаться со мной? У меня четверо детей, мне за 40... Да и кто возьмется разбираться со всеми этими драмами", — однажды сказала Ким.

Напомним, ранее мы писали, что Ким Кардашьян плачет по ночам после развода с Канье Уэстом. Также мы рассказывали, что в элитном районе, где проживают сестры Кардашьян, усовершенствовали меры безопасности.

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