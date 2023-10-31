Ким Кардашьян с дочерью на Геловин оделись в героинь культового фильма

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашьян и ее старший ребенок Норт Вест оделись как девушки из культового фильма "Безголовые". Мама и дочь примеряли костюмы в клетку по случаю Хеллоуина.

Фото Ким опубликовала в своем Instagram.

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43-летней звезде реалити-шоу даже удалось раздобыть белый Jeep Wrangler, такой же, как тот, на котором героини фильма ездили в свою школу Bronson Alcott. Ким с дочерью снялись в беззаботной фотосессии и дополнили костюмы школьниц гольфами и сумками.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Съемка прошла вопреки правилам забастовки SAG/AFTRA, на которой призвали всех участников не одеваться как персонажи теле/фильмов на этот Хэллоуин.

Бюджетный фильм "Безголовые" стоимостью 12 миллионов долларов собрал 56,6 миллионов долларов в мировом прокате и получил 81% оценки критиков (из 120 рецензий) на Rotten Tomatoes.

Кроме Норт, Ким является матерью троих младших детей — сына Сейнта, 7 лет; дочери Чикаго, 5 лет и сына Псалма, 4 года — от ее шестилетнего брака с третьим мужем Канье 'Йе' Уэстом, закончившимся разводом в 2021 году.

29 ноября Кардашьян и 46-летний рэпер-дизайнер наконец-то договорились о разводе и опеке 80/20, согласно которой он будет платить ей 200 тысяч долларов в месяц на содержание ребенка.

Напомним, беременная Кортни Кардашьян перевоплатилась в свою сестру-миллиардершу.

Ранее муж Кортни Кардашьян прокомментировал слухи, что рассорил жену с сестрой Ким.