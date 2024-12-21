Кім Кардаш'ян зі зламаною ногою влаштувала різдвяну вечірку — фото

Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Американська світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш'ян розважилася на різдвяній вечірці. Влаштувати запальне свято зірці не завадив навіть перелом ноги.

Світлинами зі святкування знаменитість поділилася в Instagram.

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Зірка влаштувала щорічну різдвяну вечірку свого бренду Skims. Для події Кім обрала звабливий образ — червону шкіряну максі сукню зі шнурівкою та спокусливим декольте.

Кім Кардаш'ян на різдвяній вечірці. Фото: instagram.com/kimkardashian

Образ знаменитості доповнив неочікуваний аксесуар у вигляді спеціального ортезу на нозі, який вона носить після серйозної травми.

Кім Кардаш'ян з поламаною ногою. Фото: instagram.com/kimkardashian

Також Кім прикрасила свій образ срібним ланцюжком з хрестом і завершила його однією туфлею на шпильці на правій нозі.

Кім Кардаш'ян влаштувала різдвяну вечірку. Фото: instagram.com/kimkardashian

На свято Кім також завітала її сестра Хлої та мама Кріс Дженнер. Вони обрали для вечірки однакові сукні-жакети та ботфорти, однак молодша Кардаш'ян віддала перевагу чорному кольору, а її мама — білому.

Хлої та Кім Кардаш'ян з мамою Кріс Дженнер. Фото: instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардаш'ян із гіпсом на нозі з'явилася на відкритті свого бутику.

Також світська левиця поділилася своїми планами на святкування Різдва.