Кім Кардаш'ян зі зламаною ногою влаштувала різдвяну вечірку — фото

Кім Кардаш'ян з переломом ноги запалила на різдвяній вечірці
Американська світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш'ян розважилася на різдвяній вечірці. Влаштувати запальне свято зірці не завадив навіть перелом ноги.
Світлинами зі святкування знаменитість поділилася в Instagram.
Кім Кардаш'ян блиснула у шкіряній сукні із гіпсом на нозі
Зірка влаштувала щорічну різдвяну вечірку свого бренду Skims. Для події Кім обрала звабливий образ — червону шкіряну максі сукню зі шнурівкою та спокусливим декольте.
Образ знаменитості доповнив неочікуваний аксесуар у вигляді спеціального ортезу на нозі, який вона носить після серйозної травми.
Також Кім прикрасила свій образ срібним ланцюжком з хрестом і завершила його однією туфлею на шпильці на правій нозі.
На свято Кім також завітала її сестра Хлої та мама Кріс Дженнер. Вони обрали для вечірки однакові сукні-жакети та ботфорти, однак молодша Кардаш'ян віддала перевагу чорному кольору, а її мама — білому.
Нагадаємо, нещодавно Кім Кардаш'ян із гіпсом на нозі з'явилася на відкритті свого бутику.
Також світська левиця поділилася своїми планами на святкування Різдва.
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