Ким Кардашьян со сломанной ногой устроила рождественскую вечеринку.

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян развлеклась на рождественской вечеринке. Устроить зажигательный праздник звезде не помешал даже перелом ноги.

Фотографиями по празднованию знаменитость поделилась в Instagram .

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Звезда устроила ежегодную рождественскую вечеринку своего бренда Skims. Для события Ким выбрала обольстительный образ — красное кожаное макси платье со шнуровкой и соблазнительным декольте.

Ким Кардашьян на рождественской вечеринке. Фото: instagram.com/kimkardashian

Образ знаменитости дополнил неожиданный аксессуар в виде специального ортеза на ноге, который она носит после серьезной травмы.

Ким Кардашьян с поломанной ногой. Фото: instagram.com/kimkardashian

Также Ким украсила свой образ серебряной цепочкой с крестом и завершила его одной туфлей на шпильке на правой ноге.

Ким Кардашьян устроила рождественскую вечеринку. Фото: instagram.com/kimkardashian

К празднику Ким также пришла ее сестра Хлои и мама Крис Дженнер. Они выбрали для вечеринки одинаковые платья-жакеты и ботфорты, однако младшая Кардашьян предпочла черный цвет, а ее мама — белый.

Хлои и Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер. Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, недавно Ким Кардашьян с гипсом на ноге появилась на открытии своего бутика.

Также светская львица поделилась своими планами на празднование Рождества.