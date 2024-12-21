Ким Кардашьян со сломанной ногой устроила рождественскую вечеринку.

Ким Кардашьян с переломом ноги зажгла на рождественской вечеринке
Американская светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян развлеклась на рождественской вечеринке. Устроить зажигательный праздник звезде не помешал даже перелом ноги.
Фотографиями по празднованию знаменитость поделилась в Instagram .
Ким Кардашьян сверкнула в кожаном платье с гипсом на ноге
Звезда устроила ежегодную рождественскую вечеринку своего бренда Skims. Для события Ким выбрала обольстительный образ — красное кожаное макси платье со шнуровкой и соблазнительным декольте.
Образ знаменитости дополнил неожиданный аксессуар в виде специального ортеза на ноге, который она носит после серьезной травмы.
Также Ким украсила свой образ серебряной цепочкой с крестом и завершила его одной туфлей на шпильке на правой ноге.
К празднику Ким также пришла ее сестра Хлои и мама Крис Дженнер. Они выбрали для вечеринки одинаковые платья-жакеты и ботфорты, однако младшая Кардашьян предпочла черный цвет, а ее мама — белый.
Напомним, недавно Ким Кардашьян с гипсом на ноге появилась на открытии своего бутика.
Также светская львица поделилась своими планами на празднование Рождества.
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