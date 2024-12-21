Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ким Кардашьян с переломом ноги зажгла на рождественской вечеринке arrow

Ким Кардашьян с переломом ноги зажгла на рождественской вечеринке

21 декабря 2024 12:12
Мария Покровская - Редактор
Ким Кардашьян со сломанной ногой устроила рождественскую вечеринку.
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian
Мария Покровская - Редактор

Американская светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян развлеклась на рождественской вечеринке. Устроить зажигательный праздник звезде не помешал даже перелом ноги.

Фотографиями по празднованию знаменитость поделилась в Instagram .

Читайте также:

Ким Кардашьян сверкнула в кожаном платье с гипсом на ноге

Звезда устроила ежегодную рождественскую вечеринку своего бренда Skims. Для события Ким выбрала обольстительный образ — красное кожаное макси платье со шнуровкой и соблазнительным декольте.

Ким Кардашьян на рождественской вечеринке
Ким Кардашьян на рождественской вечеринке. Фото: instagram.com/kimkardashian

Образ знаменитости дополнил неожиданный аксессуар в виде специального ортеза на ноге, который она носит после серьезной травмы.

Ким Кардашьян с поломанной ногой
Ким Кардашьян с поломанной ногой. Фото: instagram.com/kimkardashian

Также Ким украсила свой образ серебряной цепочкой с крестом и завершила его одной туфлей на шпильке на правой ноге.

Ким Кардашьян устроила рождественскую вечеринку
Ким Кардашьян устроила рождественскую вечеринку. Фото: instagram.com/kimkardashian

К празднику Ким также пришла ее сестра Хлои и мама Крис Дженнер. Они выбрали для вечеринки одинаковые платья-жакеты и ботфорты, однако младшая Кардашьян предпочла черный цвет, а ее мама — белый.

Хлои и Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер
Хлои и Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер. Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, недавно Ким Кардашьян с гипсом на ноге появилась на открытии своего бутика.

Также светская львица поделилась своими планами на празднование Рождества.

Ким Кардашьян Рождество зарубежные звезды перелом праздник

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:46 Россия атаковала Одесчину ракетами — что известно

12:41 Бой Усик Фьюри будет судить искусственный интеллект — детали

12:35 На Винниччине произошло жуткое ДТП с тремя погибшими — детали

12:17 На трассе Одесса-Рени произошла авария — движение затруднено

12:15 В Киевской области саперы сняли с дерева вражеский БпЛА-приманку

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

обновлено:

12:05 Зеленский уволил украинских послов в ряде стран

11:58 Проверка ВВК — тысячи решений признаны недействительными

11:53 В Польше раскритиковали флаги УПА на переданной Украине технике

11:48 В одесском зоопарке подстрелили леопарда — подробности

11:34 АТЕШ зафиксировал движение техники РФ на одно из направлений

12:46 Россия атаковала Одесчину ракетами — что известно

12:41 Бой Усик Фьюри будет судить искусственный интеллект — детали

12:35 На Винниччине произошло жуткое ДТП с тремя погибшими — детали

12:17 На трассе Одесса-Рени произошла авария — движение затруднено

12:15 В Киевской области саперы сняли с дерева вражеский БпЛА-приманку

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

обновлено:

12:05 Зеленский уволил украинских послов в ряде стран

11:58 Проверка ВВК — тысячи решений признаны недействительными

11:53 В Польше раскритиковали флаги УПА на переданной Украине технике

11:48 В одесском зоопарке подстрелили леопарда — подробности

11:34 АТЕШ зафиксировал движение техники РФ на одно из направлений

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь

18 декабря 2024

06:32 Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно