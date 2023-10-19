Кім Кардашьян заявила, що її 10-річна донька живе як єдина дитина

Кім Кардашьян разом з 10-річною донькою Норт. Фото: Instagram

Кім Кардашьян заявила, що її 10-річна донька Норт живе як єдина дитина. За її словами, дівчинка мало спілкується зі своїми двома братами та однією сестрою.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Кім Кардашьян виховує чотирьох дітей — 10-річну Норт, 7-річного Сейнта, 5-річну Чикаго та 4-річного Псалма. Вона розповіла, що їй подобається здійснювати спеціальні поїздки, які зачіпають усі інтереси її дітей. Кардашьян також поділилася, як поводиться Норт, що подорослішала.

"Я відчуваю, що Норт живе як єдина дитина в сім'ї. А у двох малюків різниця в рік, тож вони як близнюки, і вони завжди разом. Сейнт любить малюків, йому б хотілося, щоб Норт тусувалася з ними, але вона цього не робить, тому я приділяю йому трохи більше уваги", — сказала вона.

Кім Кардашьян разом з донькою Норт. Фото: Instagram

За її словами, 7-річний Сейнт матусин синочок. Їй це подобається, адже Кардашьян розуміє, що ці роки не триватимуть вічно.

Кім також розповіла, що їй подобається брати всіх своїх дітей у різні поїздки, які дійсно зацікавлять їх. Так, Сейнта, його найкращих друзів та їхніх мам вона возила до Лондона і Парижа на матчі футбольних команд, у яких грають їхні улюблені гравці.

"Наші хлопчики люблять футбол, і вони одержимі всіма гравцями, такими як Мбаппе, Мессі, Роналду, Неймар, Сака. Я намагаюся знайти захоплення моїх дітей і вирушити в подорож разом із ними. Я возила Чикаго та її друзів у Сан-Дієго. Вони люблять зоопарки, Леголенд і все таке", — каже Кім.

Вона додала, що Норт любить Париж та моду. Подорож Кім до Франції з донькою була описана у фіналі другого сезону "Сімейства Кардашьян".

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян наняла так званого "менні" — няню-чоловіка, адже вважає, що в їх родині домінують жінки, а це не дуже добре для виховання хлопчиків. Про це вона розповіла у новому епізоді "Сімейства Кардаш'ян", який вийшов в ефір 19 жовтня.

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