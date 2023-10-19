Ким Кардашьян заявила, что ее 10-летняя дочь живет как единственный ребенок

Ким Кардашьян вместе с 10-летней дочерью Норт. Фото: Instagram

Ким Кардашьян заявила, что ее 10-летняя дочь Норт живет как единственный ребенок. По ее словам, девочка мало общается со своими двумя братьями и сестрой.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Ким Кардашьян воспитывает четырех детей — 10-летнюю Норт, 7-летнего Сейнта, 5-летнюю Чикаго и 4-летнего Псалма. Она рассказала, что ей нравится совершать специальные поездки, которые затрагивают все интересы ее детей. Кардашьян также поделилась, как ведет себя повзрослевшая Норт.

"Я чувствую, что Норт живет как единственный ребенок в семье. А у двух малышей разница в год, так что они как близнецы, и они всегда вместе. Сейнт любит малышей, ему бы хотелось, чтобы Норт тусовалась с ними, но она этого не делает, поэтому я уделяю ему немного больше внимания", — сказала она.

Ким Кардашьян вместе с дочерью Норт. Фото: Instagram

По ее словам, 7-летний Сейнт маменькин сынок. Ей это нравится, ведь Кардашьян понимает, что эти годы не будут длиться вечно.

Ким также рассказала, что ей нравится брать всех своих детей в разные поездки, которые действительно заинтересуют их. Так, Сейнта, его лучших друзей и их мам она возила в Лондон и Париж на матчи футбольных команд, в которых играют их любимые игроки.

"Наши мальчики любят футбол, и они одержимы всеми игроками, такими как Мбаппе, Месси, Роналду, Неймар, Сака. Я стараюсь найти увлечения моих детей и отправиться в путешествие вместе с ними. Я возила Чикаго и ее друзей в Сан-Диего. Они любят зоопарки, Леголенд и все такое", — говорит Ким.

Она добавила, что Норт любит Париж и моду. Путешествие Ким во Францию с дочерью было описано в финале второго сезона "Семейства Кардашьян".

Напомним, Ким Кардашьян наняла так называемого "мэнни" — няню-мужчину, ведь она считает, что в их семье доминируют женщины, что не есть хорошо для воспитания мальчиков. Об этом она рассказала в новом эпизоде "Семейства Кардашьян", который вышел в эфир 19 октября.

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