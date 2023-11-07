Гламурна Кім Кардаш'ян оголила спину на модній премії

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

У Нью-Йорку відбулася премія CFDA Fashion Awards. Голлівудські знаменистості не змогли пропустити цей гламурний захід.

Про це пише Daily Mail.

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На червону доріжку вийшли Демі Мур, Гвінет Пелтроу, Емілі Ратаковські, Кім Кардаш'ян, Серена Вільямс та багато інших. Кім Кардаш'ян вручила нагороду своїй подрузі Серені Вільямс. Зірка з'явилася в чорній сукні Chrome Hearts у готичному стилі, Наомі Уоттс приміряла сукню Carolina Herrera. Гвінет Пелтроу обрала чорне вбрання G. Label, а Емілі Ратаковські прийшла у світлій міні-сукні Tory Burch. Демі Мур обрала для церемонії довгу сукню з відкритими плечима, посипану сріблястими паєтками.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

Акторка Ен Гетевей. Фото: Reuters

Спортсменка Серена Вільямс. Фото: Reuters

Премія CFDA Awards щорічно вручається найяскравішим талантам американської індустрії моди. Цього року захід мала провести актриса Сара Джесіка Паркер, але вона відмовилася за тиждень до церемонії через "непередбачені обставини". Замість неї провідною церемонією стала Енн Гетевей.

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