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Кім Кардаш'ян завітала у готичній сукні на модну премію

7 листопада 2023 11:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гламурна Кім Кардаш'ян оголила спину на модній премії
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У Нью-Йорку відбулася премія CFDA Fashion Awards. Голлівудські знаменистості не змогли пропустити цей гламурний захід.

Про це пише Daily Mail.

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Гвінет Пелтроу, Демі Мур та Кім Кардаш'ян завітали на модну премію 

На червону доріжку вийшли Демі Мур, Гвінет Пелтроу, Емілі Ратаковські, Кім Кардаш'ян, Серена Вільямс та багато інших. Кім Кардаш'ян вручила нагороду своїй подрузі Серені Вільямс. Зірка з'явилася в чорній сукні Chrome Hearts у готичному стилі, Наомі Уоттс приміряла сукню Carolina Herrera. Гвінет Пелтроу обрала чорне вбрання G. Label, а Емілі Ратаковські прийшла у світлій міні-сукні Tory Burch. Демі Мур обрала для церемонії довгу сукню з відкритими плечима, посипану сріблястими паєтками.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  Reuters

 

Акторка Демі Мур. Фото:  Reuters
Акторка Демі Мур. Фото:  Reuters

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото:  Reuters
Модель Емілі Ратаковські. Фото:  Reuters

 

Акторка Ен Гетевей. Фото:  Reuters
Акторка Ен Гетевей. Фото: Reuters

 

Спортсменка Серена Вільямс. Фото: Reuters
Спортсменка Серена Вільямс. Фото: Reuters

Премія CFDA Awards щорічно вручається найяскравішим талантам американської індустрії моди. Цього року захід мала провести актриса Сара Джесіка Паркер, але вона відмовилася за тиждень до церемонії через "непередбачені обставини". Замість неї провідною церемонією стала Енн Гетевей.

Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян у мініспідниці перетворилась на культову ляльку на Геловін.

Раніше Бейонсе відсвяткувала 42-й день народження грандіозним шоу. 

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