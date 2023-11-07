Гламурная Ким Кардашьян обнажила спину на модной премии

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

В Нью-Йорке прошла премия CFDA Fashion Awards. Голливудские знаменитости не смогли пропустить это гламурное мероприятие.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Гвинет Пэлтроу, Деми Мур и Ким Кардашьян посетили модную премию

На красную дорожку вышли Деми Мур, Гвинет Пэлтроу, Эмили Ратаковски, Ким Кардашьян, Серена Уильямс и многие другие. Ким Кардашьян вручила награду своей подруге Серене Уильямс. Звезда появилась в черном платье Chrome Hearts в готическом стиле. Наоми Уоттс примерила платье Carolina Herrera. Гвинет Пэлтроу выбрала черный наряд G. Label, а Эмили Ратаковски пришла в светлом мини-платье Tory Burch. Деми Мур выбрала для церемонии длинное платье с открытыми плечами, усыпанное серебристыми пайетками.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

Актриса Эн Хетевей. Фото: Reuters

Спортсменка Серена Уильямс. Фото: Reuters

Премия CFDA Awards ежегодно вручается самым ярким талантам американской индустрии моды. В этом году мероприятие должна была провести актриса Сара Джессика Паркер, но она отказалась за неделю до церемонии из-за "непредвиденных обстоятельств". Вместо нее ведущей церемонии стала Энн Хэтэуэй.

Напомним, Хлои Кардашьян в мини-юбке превратилась в культовую куклу на Хеллоуин.

Ранее Бейонсе отметила 42-й день рождения грандиозным шоу.