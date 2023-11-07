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Ким Кардашьян пришла в готическом платье на модную премию

7 ноября 2023 11:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гламурная Ким Кардашьян обнажила спину на модной премии
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Нью-Йорке прошла премия CFDA Fashion Awards. Голливудские знаменитости не смогли пропустить это гламурное мероприятие.

Об этом пишет Daily Mail.

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На красную дорожку вышли Деми Мур, Гвинет Пэлтроу, Эмили Ратаковски, Ким Кардашьян, Серена Уильямс и многие другие. Ким Кардашьян вручила награду своей подруге Серене Уильямс. Звезда появилась в черном платье Chrome Hearts в готическом стиле. Наоми Уоттс примерила платье Carolina Herrera. Гвинет Пэлтроу выбрала черный наряд G. Label, а Эмили Ратаковски пришла в светлом мини-платье Tory Burch. Деми Мур выбрала для церемонии длинное платье с открытыми плечами, усыпанное серебристыми пайетками.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

 

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters
Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

 

Актриса Эн Гетевей. Фото: Reuters
Актриса Эн Хетевей. Фото: Reuters

 

Спортсменка Серена Уильямс. Фото: Reuters
Спортсменка Серена Уильямс. Фото: Reuters

Премия CFDA Awards ежегодно вручается самым ярким талантам американской индустрии моды. В этом году мероприятие должна была провести актриса Сара Джессика Паркер, но она отказалась за неделю до церемонии из-за "непредвиденных обстоятельств". Вместо нее ведущей церемонии стала Энн Хэтэуэй.

Напомним, Хлои Кардашьян в мини-юбке превратилась в культовую куклу на Хеллоуин.

Ранее Бейонсе отметила 42-й день рождения грандиозным шоу.

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