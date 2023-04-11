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Ким Кардашьян снимется в сериале "Американская история ужасов": кого сыграет

11 апреля 2023 16:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ким Кардашьян снимется в сериале "Американская история ужасов": кого сыграет
Американская светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская светская львица и бизнесвумэн Ким Кардашьян получила роль в известном сериале "Американская история ужасов". Она появится в 12-м сезоне шоу вместе с актрисой Эммой Робертс.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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42-летняя Ким подписала контракт на участие в хоррор-сериале, получив роль, написанную специально для нее. Новый сезон от создателей шоу Райана Мерфи и Брэда Фелчак будет полностью создан одной сценаристкой — Хелли Фейффер. Он получил название Delicate ("Хрупкость").

"Ким одна из самых больших и ярких телевизионных звезд в мире, и мы очень рады приветствовать ее в семье "Американской истории ужасов". Хелли Фейффер написала веселую, стильную и в конце концов страшную роль специально для Ким, и этот сезон амбициозен и не похож ни на что из того, что мы когда-то делали", — рассказал Райан Мерфи.

Мерфи и Кардашьян дружат много лет, но предложить Ким роль режиссер решил после ее успешного выступления в качестве ведущей на телешоу Saturday Night Live в 2021 году. Обсуждение сотрудничества они начали прошлым летом и держали это в строжайшем секрете. Ким первой опубликовала тизер к новому сезону в своем Instagram.

В отличие от всех предыдущих частей "Американской истории ужасов", материал нового сезона уже известен. Сюжет основан на романе Даниэль Валентайн Delicate Condition ("Хрупкое состояние"), который выйдет в августе этого года. В книге рассказывается о женщине, которая уверена, что человек делает все возможное, чтобы он не смог забеременеть.

Напомним, ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала свой автопарк: таблоиды сочли, сколько она за него выложила денег. Также мы рассказывали, что сцена зомби-поцелуя из сериала The Last of Us номинирована на премию MTV Movie&TV.

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