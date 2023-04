Сцену зомбі-поцілунку з серіалу The Last of Us номіновано на премію MTV Movie&TV

Кадр з серіалу "Останні з нас" (The Last of Us)

Минулого місяця творці серіал "Останні з нас", який заснований на відеогрі 2013 року The Last of Us, презентували фінальний епізод першого сезону. Попри те, що показ був одночасно з прямою трансляцією премії "Оскар-2023" популярному шоу вдалося встановити новий рекорд за переглядами. А тепер серіал претендує на одну з престижних нагород.

Про це повідомляється на сайті телеканалу MTV.

Організатори церемонії вручення нагород MTV Movie&TV Awards номінували серіал "Одні і нас" (The Last of Us) у категорії "Кращий поцілунок". Далі присутній спойлер для тих, хто не дивився другий епізод.

Номінацію отримали Ганна Торв, яка зіграла Тесс, та Філіп Пражу, якому дісталася роль одного із заражених. Наприкінці другого епізоду Тесс прикривала відхід Джоела та Еллі, залишившись наодинці з інфікованими. До неї підійшов один із них, у якого гриб кордицепс проріс у роті. Щоб заразити її, він поцілував героїню у губи.

За перемогу ця сцена побороться з всесвітньовідомими музикантами: Селеною Гомес та Гаррі Стайлсом. Останній знявся у гей-драмі "Мій поліцейський" з Девідом Доусоном.

Також The Last of Us номіновано у категоріях "Найкращий серіал", "Найкращий герой", "Прорив року" та "Найкращий дует".

