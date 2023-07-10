Конец гастролям: Элтон Джон дал последний в жизни концерт

Певец Элтон Джон. Фото: instagram.com/eltonjohn/

Сэр Элтон Джон дал последний концерт в качестве гастролирующего артиста. Звезда попрощался со поклонниками во время выступления в Швеции.

Об этом пишет CBS.

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На гастролях с 17 лет

В рамках своего шоу "Farewell Yellow Brick Road" Элтон Джон приехал с последним выступлением в Стокгольм. Во время насыщенной концертной программы музыкант обратился к поклонникам со словами прощания.

"Это невероятный вечер, последний концерт тура. В общей сложности мы дали 330 концерте, учитывая фестиваль Гластонбери, и это все за 663 дня. Это здорово!", — сказал артист.

Ранее звезда объяснил свое решение звершить гастрольную деятельность.

"Я был на гастролях с 17 лет. У меня прекрасная жизнь. Я счастлив и наслаждался каждой минутой. Но мне достаточно аплодисментов. Мне будет 76, когда я закончу гастрольную деятельность. Хочу заниматься чем-нибудь другим до конца жизни", — заинтриговал Элтон.

Муж певца Дэвид Ферниш тоже прокомментировал окончание его карьеры, сказав, что с нетерпение ждет "новую главу с любимым". Пара воспитывает двух сыновей Захари и Элайджу.

Напомним, Элтон Джон пожертвовал Украине 125 тысяч долларов: на что ушли деньги.

Ранее мы рассказывали об истории любви Элтона Джона с его мужем, Дэвидом Фернишем.