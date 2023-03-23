Кинокомпания Disney уволила директора Marvel по визуальным эффектам

Бывший директор Marvel по визуальным эффектам и анимации Виктория Алонсо

В киновселенной Marvel в последнее время происходят немало изменений. Последняя из них стала неожиданностью для многих. Disney уволил директора Marvel по визуальным эффектам и анимации Викторию Алонсо.

Об этом сообщает издание Variety.

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Увольнение "ветерана" Marvel Виктории Алонсо стало шоком для ее коллег в индустрии и самой студии. Алонсо присоединилась к Marvel Studios в 2006-м, за несколько лет до того, как студию приобрела компания Disney. Она занимала несколько руководящих позиций, а перед увольнением Виктория была директором по визуальным эффектам и анимации.

Решение принимали несколько отделов Disney и руководителей компании, включая главу Алана Бергмана, еще недавно посещавшего премьеру триквела "Человека-муравья" вместе с ней. Алонсо не знала о предстоящем увольнении.

Глава Marvel Studios Кевин Файги, согласно источникам издания, оказался в безвыходной ситуации и решил не вмешиваться. В последнее время на подразделение Алонсо оказывалось сильное давление из-за количества контента, производимого киновселенной. Это заметили даже зрители, которые стали жаловаться на качество постпродакшена. Специалисты по визуальным эффектам тем временем начали публично рассказывать об условиях работы с Marvel и критиковать студию.

Некоторые специалисты назвали Алонсо одной из причин этих проблем, отметив, что она добавляла VFX-художников в свой черный список просто потому, что они ее чем-то разозлили.

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