Киностудии отказались садиться за стол переговоров с бастующими актерами

Забастовка членов Американской федерации артистов телевидения и радио. Фото: Google

В США продолжается первая за последние 60 лет совместная забастовка сценаристов и актеров. Они требуют улучшения условий сотрудничества с киностудиями, стриминговыми платформами. А также прекращение активного использования искусственного интеллекта, отнимающего у них работу. Десятки тысяч актеров решили возобновить переговоры с продюсерами. Впрочем, им отказали.

Об этом Американская федерация артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) сообщила в своем Twitter.

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Не могут договориться

Накануне руководители студий начали переговоры с Национальной ассоциацией владельцев кинотеатров. Продюсеры надеются, что третья сторона повлияет на SAG-AFTRA. Потому что забастовка в будущем может нанести ущерб не только кинобизнесу, но и прокату, еще не отошедшему от пандемии COVID-19.

Актеры решили возобновить переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) и даже прекратить забастовку. Впрочем, их не услышали.

"Мы хотим вернуться к любимой работе. Мы готовы вернуться к переговорам и обратились в AMPTP с просьбой сесть за стол переговоров. Они отказались", — сообщили в SAG-AFTRA.

Отметим, что члены Американской федерации артистов по телевидению и радио не посещают премьеры новых фильмов. Последними лентами, в промо которых участвовали мировые звезды, стали "Барби" и "Оппенгеймер".

Скриншот: Twitter/sagaftra

Напомним, ранее мы писали, что исполнитель роли Гарри Поттера, британский актер Дэниел Рэдклифф принес новорожденного сына на голливудскую забастовку. Также мы рассказывали, что съемкам приквела "Игры престолов" не грозит массовая забастовка актеров и сценаристов.