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Київська кільцева електричка "заговорила" голосом Бориса Джонсона та Джамали

1 листопада 2023 18:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Київська кільцева електричка "заговорила" голосом Бориса Джонсона та Джамали
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: instagram.com/ukrainianrailways/
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До Дня залізничника "Укрзалізниця" залучила зірок спорту, культури та політики до озвучки зупинок Київської кільцевої електрички. Тепер пасажри щодня будуть чути голос співачки Джамали, експремʼєра Великої Британії Бориса Джонсона, письменника Сергія Жадана і футболіста Андрія Шевченка.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

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Усі 20 станцій київського кільця озвучують відомі світу особистості. Також вони виголосили патріотичні вислови та цікаві факти про деякі станції й локації, яких можна з них дістатися.

 

"Станція Дарниця. Слава Україні", — говорить Борис Джонсон.

"Станція Лівобережна". Робимо все, щоб світ вболівав за нашу перемогу", — переконує Андрій Шевченко.

"Станція Протасів Яр. Це наш прекрасний Київ як наш Донецьк, наш Маріуполь і Бахчисарай. Варто боротися", — запевняє Джамала.

Раніше в український кінопрокат вийшла голлівудська музична анімаційна стрічка "Тролі: Знову разом". Головних героїв озвучили співак Джастін Тімберлейк та акторка Анна Кендрік. В українській версії до дубляжу нових персонажів доєдналися  музичні виконавці KOLA, Оля Цибульська та LAUD.

Нагадаємо, британський актор Марк Стронг став амбасадором UNITED24 і підтримав напрям "Освіта і наука". Він поспілкувався по відеозв'язку з президентом України Володимиром Зеленським і висловив підтримку Україні.

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