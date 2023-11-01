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Киевская кольцевая электричка "заговорила" голосом Бориса Джонсона и Джамалы

1 ноября 2023 18:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Киевская кольцевая электричка "заговорила" голосом Бориса Джонсона и Джамалы
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: instagram.com/ukrainianrailways/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ко Дню железнодорожника "Укрзализныця" привлекла звезд спорта, культуры и политики к озвучке остановок Киевской кольцевой электрички. Теперь пассажиры ежедневно будут слышать голос певицы Джамалы, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, писателя Сергея Жадана и футболиста Андрея Шевченко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

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Все 20 станций киевского кольца озвучивают известные миру личности. Также из их уст можно услышать патриотические изречения и интересные факты о некоторых станциях и локациях, к которым можно от них добраться.

 

"Станция Дарница. Слава Украине", — говорит Борис Джонсон.

"Станция Левобережная". Делаем все, чтобы мир болел за нашу победу", — убеждает Андрей Шевченко.

"Станция Протасов Яр. Это наш прекрасный Киев как наш Донецк, наш Мариуполь и Бахчисарай. Стоит бороться", — уверяет Джамала.

Ранее в украинский кинопрокат вышла голливудская музыкальная анимационная лента "Тролли: Снова вместе". Главных героев озвучили певец Джастин Тимберлейк и актриса Анна Кендрик. В украинской версии дубляжа новых персонажей озвучили музыкальные исполнители KOLA, Оля Цыбульская и LAUD.

Напомним, британский актер Марк Стронг стал послом UNITED24 и поддержал направление "Образование и наука". Он пообщался по видеосвязи с президентом Владимиром Зеленским и выразил поддержку Украине.

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