Киевская кольцевая электричка "заговорила" голосом Бориса Джонсона и Джамалы

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: instagram.com/ukrainianrailways/

Ко Дню железнодорожника "Укрзализныця" привлекла звезд спорта, культуры и политики к озвучке остановок Киевской кольцевой электрички. Теперь пассажиры ежедневно будут слышать голос певицы Джамалы, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, писателя Сергея Жадана и футболиста Андрея Шевченко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

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Все 20 станций киевского кольца озвучивают известные миру личности. Также из их уст можно услышать патриотические изречения и интересные факты о некоторых станциях и локациях, к которым можно от них добраться.

"Станция Дарница. Слава Украине", — говорит Борис Джонсон.

"Станция Левобережная". Делаем все, чтобы мир болел за нашу победу", — убеждает Андрей Шевченко.

"Станция Протасов Яр. Это наш прекрасный Киев как наш Донецк, наш Мариуполь и Бахчисарай. Стоит бороться", — уверяет Джамала.

Ранее в украинский кинопрокат вышла голливудская музыкальная анимационная лента "Тролли: Снова вместе". Главных героев озвучили певец Джастин Тимберлейк и актриса Анна Кендрик. В украинской версии дубляжа новых персонажей озвучили музыкальные исполнители KOLA, Оля Цыбульская и LAUD.

Напомним, британский актер Марк Стронг стал послом UNITED24 и поддержал направление "Образование и наука". Он пообщался по видеосвязи с президентом Владимиром Зеленским и выразил поддержку Украине.