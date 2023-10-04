Клан Бекхэмов в полном составе сверкал на красной дорожке премьеры нового сериала.

Семья Бекхэм. Фото: Reuters

Семья Дэвида Бекхэма в полном составе вышла на красную дорожку. Звездный клан поддержал отца семейства на премьере документального фильма в его честь.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дэвид и Виктория Бекхэм за 24 года супружеской жизни доказали, что они все еще преданы друг другу. Семья позировала во время презентации предстоящего документального сериала Netflix "Бекхэм" в лондонской O2 Arena. Супруг поддержали их четверых детей и множество друзей-звезд.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Сыновья Бекхэма. Фото: Reuters

Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters

В документальном фильме о Бекхэме его мама Сандра призналась, что она переживала, что Дэвид потеряет свою карьеру в Манчестер Юнайтед, если будет с Викторией.

Новый документальный фильм Netflix, рассказывает историю карьеры Дэвида Бекхэма изнутри.

В фильме покажут Викторию Бекхэм, легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, родителей футболиста и бывших одноклубников по клубу и сборной Англии Гарри Невилла и Рио Фердинанда.

Документальный фильм охватывает стрессы и давление, которые преследовали Бекхэма и его семью во время его профессиональной карьеры.

Ранее Виктория Бекхэм устроила свидание с супругом на закате.

Напомним, Виктория Бекхэм снова споет со Spice Girls.