"Клин клином выбивают": Гросу прокомментировала видео с обнаженным мужчиной в спальне

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу недавно заинтриговала фолловеров пикантным видео, на котором появился обнаженный мужчина в спальной комнате. После того, как ролик вызвал немало вопросов у ее фолловеров, звезда решила прокомментировать видео.

Соответствующий пост появился на странице Гросу в Instagram.

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На видео, которым поделилась на днях певица, она лежит в постели, поет новую песню "Звичка", а на фоне проходит обнаженный мужчина.

"А вы следите за своими бывшими с левых страниц? Или начали новую счастливую жизнь?", — прокомментировала видео артистка.

Поклонники были поражены увиденным и начали предполагать, что, возможно, звезда поет о своем бывшем женихе Романе Полянском.

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Сегодня Гросу решила прояснить ситуацию и сделала следующий пост:

"Видя реакции ваши на свое последнее видео, я поняла одно — видосы вы смотрите не до конца, а зря. Особенно коммент: "сколько можно страдать по…." вызвал у меня бурю эмоций. Так вот, именно тем, кто все-таки увидел , я хочу сказать, что клин клином вышибают. И страдать нужно именно так, не иначе. Без слез. Без бессонных ночей (хотя…) И с положительным мышлением. Запишите, как инструкцию, шучу, главное, не плачьте. А так делайте, что хотите", — прокомментировала Гросу.

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу находится в США. Певица рассказала, что скоро планирует вернуться в Украину. Она очень скучает по семье. В этом году мама с братом Гроссу, Михаилом, посетили ее на день рождения в Лос-Анджелесе.

Ранее Алина Гросу в салоне красоты потролила скандал о "10/10".