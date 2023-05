Клип Адель на один из ее хитов набрал 2 миллиарда просмотров на YouTube

Британская певица Адель. Фото: Instagram/adele

Каталог музыкальных видео британской певицы Адель достиг еще одной важной вехи: черно-белый клип на хит Someone Like You набрал более двух миллиардов просмотров на видеоплатформе YouTube.

Об этом сообщает издание Billboard.

Читайте также:

Новый рекорд Адель

Someone Like You, релиз которого состоялся в январе 2011 года, стал вторым синглом для альбома Адель "21". Сейчас этот трек считается одной из ее фирменных песен. После релиза он провел пять недель под номером 1 в чарте Billboard Hot 100 и 39 недель в чарте всех жанров.

Видео появилось на YouTube в сентябре 2011 года и стало одним из самых популярных на видеоплатформе.

Someone Like You — третье видео Адель, преодолевшее отметку в два миллиарда просмотров после Rolling in the Deep (2 млрд 219 млн просмотров) и легендарного хита Hello, который имеет 3 млрд 65 млн просмотров.

На YouTube-канал британской суперзвезды подписаны почти 30 млн пользователей видеоплатформы, а все ее видео набрали 14 млрд 850 млн просмотров.

Напомним, ранее мы писали, что британские музыканты Адель и Эд Ширан отказались выступать на коронации Чарльза III. Также мы рассказывали, что U2, Пинк, Адель и другие звезды выступят в Лондоне для поддержки Украины.