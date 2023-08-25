Княгиня Монако с мужем подловили на пляже на фоне слухов о проблемах в браке

Княгиня Шарлен и принц Альбер. Фото: instagram.com/theprincelyfamily/

Принца Альбера и княгиню Монако Шарлин заметили во время отдыха на Корсике. Пара, которой приписывают проблемы в отношениях, понежилась на пляже с детьми.

Об этом пишет Daily Mail.

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Королевские супруги оказались в центре слухов в европейских СМИ о том, что 45-летняя Шарлин живет в Швейцарии и видится с мужем Альбером "по расписанию".

В последние дни Шарлин также удалила страницу в Instagram. Но на новых фотографиях княгиня расслабленно отдыхает с нежно обнимающим ее супругом. Пара вместе со своими близнецами принцем Жаком и принцессой Габриэллой провела лето на яхте, принадлежащей казахстанскому бизнесмену Булату Утемуратову.

Источник, близкий к паре, сообщил французской газете Voici, что монаршая пара делает только вид счастливой семьи.

"Альбер и Шарлин теперь хорошие партнеры, поочередно заботящиеся о детях", — рассказал инсайдер немецкой газеты Bild.

Слухи о проблемах в браке пары ходят годами, когда Шарлин плакала на своей свадьбе с сыном Грейс Келли в 2011 году. Ее не было на фото в Монако с января 2021 года по март 2022 года, ссылаясь на проблему с носовыми пазухами, из-за которой она не могла летать.

В марте пресс-служба дворца заявила, что "официально опровергает возмутительные слухи, распространенные СМИ".

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон встретилась с британскими школьниками. Дети невольно попросили супругу принца Уильяма нарушить протокол.

Напомним, изысканный набор ювелирных изделий, изготовленный для принцессы Дианы — комплект "Лебединое озеро", будет продан на аукционе. Этот ценный набор, как считается, принцессе подарил Доди Аль-Файед. В течение длительного времени драгоценностями Дианы владела одна украинская семья.