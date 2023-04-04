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Книги о Гарри Поттере адаптируют под сериал: сколько планируют снять сезонов

4 апреля 2023 11:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Герои фильмов о Гарри Поттере
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американские компании Warner Bros. и HBO планируют снять сериальную адаптацию книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Соглашение на финальной стадии утверждения.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Подробности

Генеральный директор Warner Bros. Дэвид Заслав и глава HBO Кэйси Блойс долго убеждали Джоан Роулинг снять сериальную адаптацию приключений молодых волшебников. Как и в полнометражных фильмах, писательница примет участие в производстве, чтобы сохранить авторский взгляд на франшизу.
Создатели предстоящего шоу планируют снять на каждую книгу отдельный сезон. Так что поклонников вселенной Гарри Поттера ждет как минимум семь сезонов.

Возможно, творческая группа разобьет некоторые книги на несколько частей, как это, например, сделали с последней частью кинофраншизы "Гарри Поттер и Смертельные реликвии".

По словам продюсеров, будущий сериал позволит глубже проникнуть в мир книг Роулинг, имеющих объем более 500 страниц. Отметим, что именно кинокомпания Warner Bros. сняла все восемь фильмов с участием актера Дэниела Рэдклиффа в роли Гарри Поттера, а также спин-офф и сиквелы "Фантастические твари".

Напомним, ранее мы писали, что исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф готовится впервые стать отцом. Также мы рассказывали, что умер звезда фильмов о Гарри Поттере и франшизах "Звездные войны", британский актер Пол Грант.

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