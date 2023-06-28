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"Люблю его": Моника Белуччи подтвердила отношения с Тимом Бертоном

28 июня 2023 20:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Моника Белуччи подтвердила отношения с Тимом Бартоном
Актриса Моника Белуччи. Фото: instagram.com/ellefr/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Моника Белуччи и Тим Бетон официально пара. Об этом она рассказала в недавнем интервью.

Актриса призналась в любви избраннику во время фотосессии для издания Elle France.

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Несколько месяцев вокруг пары не утихали разговоры об их предположительном романе. Теперь Моника Белуччи подтвердила эту информацию.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ELLE (@ellefr)

 

"Что я могу сказать...я рада, что встретила мужчину, во-первых. Это одна из тех встреч, которые редко бывают в жизни...я знаю мужчин, я люблю его, и теперь еще познакомлюсь с ним, как с режиссером, новое приключение начинается. Я люлю Тима, очень его уважаю. Обожаю тот мир вымышленных монстров, который он создал. Идея, что мы можем даже темные аспекты превратить в нечто светлое. Фильмы Бертона об этом", — сказала Белуччи, которая будет работать со своим возлюбленным над продолжением легендарного фильма "Битлджус".

 

Съемки картины уже начались в Лондоне.

Моника Белуччи была замужем за актером Венсаном Касселем, но пара разбежалась в 2013 году. Моника и Венсан являются родителями дочери Девы, 18 лет, и сына Леони, 12 лет.

Режиссер Тим Бертон ранее был в отношениях с актрисой Хеленой Бонэм Картер. Пара разошлась в 2014 году. Они воспитывают двоих детей.

Напомним, французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки разошлись после пяти лет брака. Кинозвезда удалил все фотографии 26-летней жены из своих социальных сетей.

Ранее Моника Беллуччи показала себя на странице глянцевого журнала. Актриса позировала на камеру в чулках и трендовом платье-рубашке.

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