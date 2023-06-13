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Кохана Роналду у розкішному образі прикрасила обкладинку відомого журналу

13 червня 2023 12:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кохана Роналду у розкішному образі прикрасила обкладинку відомого журналу
Джорджина Родрігез. Фото: instagram.com/harpersbazaararabia/
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Подруга Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез знялась для обкладинки Harper`s Bazaar Saudi Arabia. "Роза пустелі", так описала фотосесію її героїня.

Знімками Джорджина поділилась ся своєму Instagram.

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Одна з найобговорюваніших жінок планети

Мати дітей Кріштіану Роналду змінила у фотосесії кілька розкішних образів, демонструючи дизайнерські шедеври та дорогі прикраси. Зірка з 50 мільйонами фоловерів у соціальній мережі, яка швидко стала однією з найобговорюваних жінок планети — саме так охарактеризувало видання Родрігез.

 

"Ніколи не знаєш, хто є хто у соціальній мережі. Я хотіла у своєму Instagram показати себе реальну, — ділиться зірка і додає, — діти — це головне у моєму житті. Коли стаєш мамою, твої особисті бажання йдуть на другий план. Ти присвячуєш себе родині".

Кілька років тому Джорджина та Крішітану втратили дитину.

"Я хотіла нормально говорити про все, що трапляється зі мною, про хороше і погане. Я досі не можу прийняти те, що сталося, частина мене відлетіла", — ділиться особистим Родрігез.

За словами нареченої футболіста, допомагає розвиватися життя у різних країнах.

"Ти розширюєш свідомість і стаєш більш толерантною", — говорить жінка.

Нагадаємо, Джорджина вийшла на червону доріжку кінофестивалю у Каннах у золотій сукні. Наречена зіркового футболіста підкреслила пишні форми золотою сукнею з глибоким декольте.

Раніше дружина іншого зіркового футболіста, Девіда Бекхема, Вікторія, разом з родиною побувала на останньому концерті Елтона Джона у Лондоні. Її чоловік не міг стримувати, щоб не підспівувати легендарному музиканту.

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