Возлюбленная Роналду в роскошном образе украсила обложку известного журнала

Джорджина Родригез. Фото: instagram.com/harpersbazaararabia/

Подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригез снялась для обложки Harper`s Bazaar Saudi Arabia. "Роза пустыни", так описала фотосессию ее героиня.

Снимками Джорджина поделилась своим Instagram.

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Одна из самых обсуждаемых женщин планеты

Мать детей Криштиану Роналду сменила в фотосессии несколько роскошных образов, демонстрируя дизайнерские шедевры и дорогие украшения. Звезда с 50 миллионами фолловеров в социальной сети, которая быстро стала одной из самых обсуждаемых женщин планеты — именно так охарактеризовало издание Родригез.

"Никогда не знаешь, кто есть кто в социальной сети. Я хотела в своем Instagram показать себя реальную, — делится звезда и добавляет, — дети — главное в моей жизни. Когда становишься мамой, твои личные желания уходят на второй план. Ты посвящаешь себя семье".

Несколько лет назад Джорджина и Кришитану потеряли ребенка.

"Я хотела нормально говорить обо всем, что случается со мной, о хорошем и плохом. Я до сих пор не могу принять произошедшее, часть меня улетела", — делится личным Родригез.

По словам невесты футболиста, помогает развиваться жизнь в разных странах.

"Ты расширяешь сознание и становишься более толерантным", — говорит женщина.

Напомним, Джорджина вышла на красную дорожку кинофестиваля в Каннах в золотом наряде. Невеста звездного футболиста подчеркнула пышные формы золотым платьем с глубоким декольте.

Ранее жена другого звездного футболиста, Дэвида Бекхэма, Виктория, вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне.