Нова адаптація роману Агати Крісті, монахиня та футбол: кінопрем'єри тижня

Фрагмент з фільму "Привиди у Венеції". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли шість стрічок. Серед них, зокрема, довгоочікувана кіноадаптація одного з романів легендарної англійської письменниці Агати Крісті та чимало європейських стрічок, на які слід звернути увагу.

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Привиди у Венеції (США)

Це третій фільм в лінійці після "Східного експреса" та "Вбивства на Нілі". На відміну від попередніх стрічок, "Привиди у Венеції", більше нагадує трилер та інколи жахи, але зберігає сюжет детектива. Режисер та виконавець головної ролі Кеннет Брана охарактеризував свій новий проєкт як містичний трилер.

Роман, за яким було знято фільм, один з останніх, написаних Агатою Крісті. За свідченням родичів, частину тексту вона записувала на диктофон, а помічниця передруковувала і допомагала їй редагувати текст. За сюжетом події відбувалися в Англії, але для екранізації їх перенесли до Венеції.

Окрім Кеннета Брана, головні ролі виконали Кайл Аллен, Камілла Коттін, Джеймі Дорнан, Тіна Фей та оскароносна Мішель Єо.

Душа команди (Іспанія)

Сімейна комедія заснована на реальних подіях. Для зйомок до кастингу було залучено понад двох тисяч хлопчиків. Втім, лише один юнак потрапив на екрани, в якого був акторський досвід. Дайрон Шале зіграв Вальдо, який згодом став професійним футболістом. Головну ж роль виконала Кармен Мачі.

За сюжетом, невдовзі має закритися школа-пансіон для хлопчиків. Колектив викладачів поповнює монахиня, сестра Марина. Вона вже у віці, але легка вдача та жага до веселощів робить її схожою на учнів цієї школи. Аби зацікавити малих бунтівників, вона організовує для них заняття з футболу. Минуть роки і один з цих хлопчаків вийде на поле у складі мадридського "Реалу".

Після. Назавжди (США)

Мелодрама є п’ятою частиною франшизи "Після", знятою за творами американської письменниці Анни Тодд. Цього разу режисерське крісло посіла Кастіль Лендон. Також вона долучилася до написання сценарію.

Актори Хіро Файнс-Тіффін та Джозефін Ленгфорд повернулися до виконання своїх ролей. Про цей фільм стало відомо у серпні 2022 року. На той момент основні зйомки вже було завершено.

Невдале пограбування (Італія)

За сюжетом, Марко — підприємець та батько двох маленьких доньок. Він пережив чимало невдач останнім часом і зовсім зневірився. Вихід з глухого кута, у який потрапив, він вигадав геть неочікуваний.

Марко здійснює пограбування та бере у заручники відвідувачів маленької пекарні. Серед них пекар та продавець закладу, які не надто добре ставляться один до одного, а також відвідувачі — кардіолог на пенсії та колишня медсестра, а нині проститутка. Обидві жінки поводяться досить відважно.

Диявольська гра (США)

Група салемських підлітків виявляє проклятий ніж, який вивільняє демона, який змушує їх грати в жахливі, смертоносні версії дитячих ігор, де не може бути переможців, а лише ті, хто вижив.

Ікло (Греція)

На околиці міста живуть батько, мати та троє дорослих дітей. Їхній великий будинок оточений високим парканом. Жоден із дітей ніколи не бував за межами цього ізольованого світу: вони ростуть, розважаються і навчаються так, як їхні батьки вважають за потрібне.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що Венеціанський кінофестиваль оголосив імена переможців.