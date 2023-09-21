"Любовь без контракта", возвращение Сталлоне и шпионский скандал: кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Неудержимые 4". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли восемь фильмов. Среди них, в частности, романтически-приключенческая комедия "Любовь без контракта" и четвертая часть боевика "Неудержимые" с Сильвестром Сталлоне.

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Неудержимые 4 (США)

Работа над новым боевиком сильно затянулась. Сильвестр Сталлоне, имевший причастность к сценариям всех предыдущих частей, в 2017-м объявил о выходе из проекта из-за творческих разногласий. Впоследствии, заручившись поддержкой актерского состава, он вернулся, однако впервые за историю франшизы не стал участвовать в написании сценария.

Основные съемки проходили в Великобритании, Болгарии и Греции. В Салониках сняли сцены, где вооруженные силы Греции были вовлечены в роль массовки. Бюджет картины составил около 100 млн долларов. Главные роли, кроме Сталлоне, сыграли Джейсон Стейтем, Меган Фокс, 50 Cent, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр и другие.

Любовь без контракта (Украина)

Главные роли в фильме исполнили Владимир Шумко, Ольга Скороходова, Даниил Никифоров и Александр Попов. По сюжету, прожив в браке 10 лет, Натали и Эрик решили расстаться. По контракту, который они заключили вступая в брак, пара имеет общий банковский счет с немалой суммой денег. Теперь они должны потратить все на общий отдых и развлечения. Ради этого отправились в Европу.

Уже с 13 октября фильм появится в прокате в Европе, Канаде и Великобритании на украинском языке, чтобы переселенцы могли посмотреть ленту на родном языке и на полтора часа забыть о ежедневных проблемах и в определенной степени почувствовать себя дома.

Реалити (США)

Биографическая драма создана на реальных событиях. Переводчица фарси имела доступ к засекреченным данным разведки США и передала прессе отчет о вмешательстве России в ход президентских выборов. Все звучащие в фильме диалоги являются почти дословным воспроизведением разговора между Виннер и агентами, которые приехали ее задерживать.

Борьба за наследство (Великобритания, США)

Черная комедия является проектом сценариста и режиссера Дина Крэйга. Основные съемки проходили в Новом Орлеане с февраля по март 2022 года. Бюджет картины составил 10,5 млн долларов.

По сюжету, тетя Хильда, которую вся родня ненавидит и избегает из-за ее невыносимого характера, неизлечимо больна. Сестры Мэйси и Саванна едва сводят концы с концами. У них общий бизнес и они очень хотели бы, чтобы финансовые дела шли лучше. Если бы удалось получить в наследство от тети Хильды хоть что-нибудь.

Но этого никогда не произойдет, если не наладить со старухой дружеские отношения. Сестры отправляются в гости и выясняют, что наследство от тети хотят получить еще несколько двоюродных братьев и сестер.

Евродонбасс (Украина)

До захвата Украины советской властью Донбасс являлся мощным промышленным регионом. Города, заводы и инфраструктура были построены британцами, немцами, бельгийцами, французами и американцами. Советская власть присвоила себе все предприятия, поменяла названия населенных пунктов, а историю переписала по своему усмотрению. Об этом, в частности, говорится в ленте.

Документальный фильм снял режиссер Корний Грицюк по сценарию, написанному им в соавторстве с Анной Паленчук. Работа над фильмом была завершена в конце 2021 года и уже через несколько месяцев значительная часть сооружений, о которых идет речь в фильме, была разрушена в результате полномасштабной войны.

Репродукция будущего (Великобритания)

События разворачиваются в скором будущем. Автоматизация процессов и искусственный интеллект усовершенствованы настолько, что большинство задач, которые раньше выполняли люди, сейчас не нуждаются в их вмешательстве. Одна пара хочет стать родителями. Женщина обращается к организации, которая предоставляет в аренду супругам искусственную матку.

Странная парочка (Франция, Португалия)

Из-за долгов Жанна срочно должна лететь в Лиссабон и продавать квартиру, доставшуюся в наследство. В аэропорту она случайно встречает Жана — капризного и несколько надоедливого бывшего школьного друга.

Космоголовый (ЮАР)

По сюжету Норман всегда интересовался существованием инопланетян. Как и большинство 16-летних подростков, он не в восторге от деспотичности учителей. Особенно донимает его директор мисс Винтерингтон. Удивительные события убедили парня в том, что пришельцы существуют. Они имеют микроскопические размеры и трое из них поселились в голове Нормана.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат в прошлом месяце. Также мы рассказывали, как звезда "Довбуша" Сергей Стрельников готовился к зрелищному бою в историческом экшене.