Любовь победит: Даша Цветкова засветила подтянутое тело в нижнем

Любовь победит: Даша Квиткова засветила подтянутое тело в нижнем белье
Блогер Даша Квиткова снялась в откровенной фотосессии. Красавица позировала в белом нижнем белье, демонстрируя подтянутое тело.
Снимками Квиткова поделилась в Instagram.
Соблазнительная фотосессия
Блогер Даша Квиткова удивила подписчиков соблазнительной фотосессией. На фото звезда примерила белое белье и дополнила образ белым пиджаком.
"Любовь победит", — подписала Даша фотографии, имея в виду розовую татуировку на бедрах.
Не все поклонники оценили съемку, некоторым показалось, что Даша неправильно надела белье и стоило бы сделать выбор в сторону другого фасона.
Кстати, во время беседы с фолловерами блогер рассказала подробности, насколько изменились ее пищевые предпочтения и любит ли она "перчик с колбаской".
"Это мое любимое комбо, но после которого мне плохо, поэтому все исключила из рациона. Сейчас колбасок и мяса почти нет, иногда позволяю себе мясо, когда очень хочется. Я привыкла без этого, мне уже и не сильно тянет, даже когда прохожу мимо витрины с колбаской", — рассказала Квиткова.
Ранее разведенная Даша Квиткова призналась, свободно ли ее сердце.
Напомним, Даша Квиткова призналась, примет ли новую избранницу Никиты Добрынина.