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Любовь победит: Даша Квиткова засветила подтянутое тело в нижнем белье

19 августа 2023 11:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Любовь победит: Даша Цветкова засветила подтянутое тело в нижнем
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогер Даша Квиткова снялась в откровенной фотосессии. Красавица позировала в белом нижнем белье, демонстрируя подтянутое тело.

Снимками Квиткова поделилась в Instagram.

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Соблазнительная фотосессия

Блогер Даша Квиткова удивила подписчиков соблазнительной фотосессией. На фото звезда примерила белое белье и дополнила образ белым пиджаком.

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Любовь победит", — подписала Даша фотографии, имея в виду розовую татуировку на бедрах.

Не все поклонники оценили съемку, некоторым показалось, что Даша неправильно надела белье и стоило бы сделать выбор в сторону другого фасона.

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Кстати, во время беседы с фолловерами блогер рассказала подробности, насколько изменились ее пищевые предпочтения и любит ли она "перчик с колбаской".

"Это мое любимое комбо, но после которого мне плохо, поэтому все исключила из рациона. Сейчас колбасок и мяса почти нет, иногда позволяю себе мясо, когда очень хочется. Я привыкла без этого, мне уже и не сильно тянет, даже когда прохожу мимо витрины с колбаской", — рассказала Квиткова.

Ранее разведенная Даша Квиткова призналась, свободно ли ее сердце.

Напомним, Даша Квиткова призналась, примет ли новую избранницу Никиты Добрынина.

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