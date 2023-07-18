Любовь живет два года: Ариана Гранде расстается с мужем

Певица Ариана Гранде мужчиной. Фото: instagram.com/daltonfuckingomez/

Ариана Гранде и муж Далтон Гомес разводятся. Экс-супруги разъехались еще в январе 2023 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Брак не сложился

Ариана удалила из Instagram все романтические фотографии со своей свадьбы, которую отыграла в мае 2021 года.

"Ариана и Далтон не имеют ничего, кроме уважения друг к другу. Они все еще друзья и хотят оставаться такими и дальше. Между ними не было ни измены, ни обид, брак просто не сложился. Такие вещи случаются", — рассказал источник, близкий к паре.

Пресс-секретарь Арианы подтвердил данную новость.

На днях 30-летнюю Ариану видели на Уимблдоне без кольца.

Инсайдер утверждал, что пара пыталась помириться два месяца назад, но это "не удалось". Гомес прилетел в Лондон в январе в последней попытке спасти брак пары — посетил свою жену на съемочной площадке Wicked, но это "не сработало", сообщает PageSix. Пару видели вместе за ланчем в столице Великобритании.

"У Арианы и Далтона уже несколько месяцев есть проблемы", — сообщил источник Us Weekly в понедельник.

В середине мая 2021 года Ариана и Далтон, 27-летний риэлтор элитной недвижимости, поженились в ее доме в Монтесито стоимостью 6,75 миллиона долларов.

Ариана была занята съемками мюзикла Wicked в Великобритании с декабря 2022 года.

Источник сообщил, что Ариана и Далтон испытывали "проблемы до того, как она начала съемки".

Актриса и риэлтор до сих пор регулярно "общаются" по телефону и остаются друзьями.

Ариана и Далтон начали встречаться в январе 2020 года. За пять дней до Рождества 2020 года Ариана рассказала, что они с Далтоном обручились. В мае 2023 года Ариана отметила двухлетнюю годовщину свадьбы.

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