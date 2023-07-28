KOLA представила "морской" клип на новую песню

Певица KOLA (Анастасия Придиус). Фото: менеджмент певицы

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Певица KOLA за последние полтора года выпустила множество новых композиций. Порадовала своих поклонников Анастасия Придиус (настоящее имя исполнительницы) и на этой неделе. KOLA представила песню "Під крилом" и чувственную видеоработу на нее, снятую в месте силы артистки.

Клип доступен для просмотра на YouTube канале KOLA.

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О новой песне и клипе

По словам KOLA, "Під крилом" — это нежная и эмоциональная песня о том, насколько важно присутствие надежного любимого человека в жизни. Клип сняли у моря. Правда, около какого именно менеджмент артистки не уточняет.

"Эта песня о тех невероятных чувствах, которые тебя охватывают, когда обнимает твой любимый человек. Кажется, что вот здесь и сейчас, в этот момент все хорошо, спокойно и можно не беспокоиться, вообще все тревоги отступают, а душу наполняет гармония, ведь ты под тем же "крылом" любимого. Очень важно иметь в жизни человека, который тебя поддержит, спасет от страхов и придаст сил. А когда между вами километры, достаточно мысленно вспомнить эти объятия и ощущения, ведь они способны оберегать и на расстоянии", — прокомментировала премьеру.

Напомним, ранее мы писали, что KOLA представила видео, сделанное с помощью искусственного интеллекта. Также мы рассказывали, что латвийский исполнитель Маркус Рива спел на украинском и выпустил новый клип.